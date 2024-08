Agriculture : Les cinq actions du Maroc pour soutenir le secteur oléicole

Une réunion de travail s’est tenue entre Mohammed Sadiki, ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts avec le président et les membres de la Fédération des industries de conserves des produits agricoles du Maroc (FICOPAM), en présence des hauts responsables du ministère, samedi 3 août à Rabat selon un communiqué. L'ordre du jour a été la situation du secteur de la transformation des produits agricoles, dont la filière oléicole.

Il a été aussi question des mesures d'accompagnement des opérateurs pour maintenir leurs unités en activité dans un contexte difficile. Ce dernier est marqué par une succession des années de sécheresse impactant fortement l’approvisionnement, et un contexte international marqué notamment par, l'inflation, la hausse des prix des intrants et la concurrence sur les marchés extérieurs.

La réunion s’inscrit dans le cadre de la gouvernance adoptée par le ministère pour l’accompagnement des fédérations interprofessionnelles agricoles et le suivi de la situation du secteur pour le développement des filières agricoles et le renforcement de la résilience du secteur, dans le cadre de la stratégie Génération Green.

En outre, à la suite des propositions émises par la FICOPAM, le ministère et les professionnels ont convenu de mesures pour assurer l’approvisionnement du marché national, sauvegarder les acquis sur les marchés d’exportation et préserver la compétitivité de l’origine Maroc. Il s’agit de: