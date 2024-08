Chefchaouen 8eme ville la plus belle du monde selon Architecture Digest

Chefchaouen fait partie du top 10 des villes les plus belles du monde. D’après un classement publié par Architetural Digest (AD), l’architecte Frank Lloyd Wright et la poète Ezra Pound ont classé les 20 plus belles villes du monde, et la perle bleue occupe la huitième place.

Située au nord du Maroc, elle attire les touristes des quatre coins du monde. «Peu de villes peuvent inciter un voyageur à réserver un séjour sur la base d'une seule photo, mais Chefchaouen, la ville au coeur des montagnes du nord du Maroc baignée de bleu, est l'un de ces endroits», note AD.

Le bleu de ses ruelles et murs est fait d’un mélange du sulfate de cuivre et de chaux. Cette couleur reflète la lumière du soleil, garde l’intérieur des maisons au frais, et éloigne les moustiques ainsi que les termites.

«La raison de tout cet azur est encore plus belle que la nuance apaisante elle-même. Au XVe siècle, des réfugiés juifs fuyant l'Inquisition espagnole ont peint les bâtiments en bleu pour rappeler les cieux et la puissance de Dieu. Au cours des siècles suivants, les habitants ont perpétué la tradition.» Architecture Digest

La liste d'AD comprend dans l'ordre : Adélaïde (Australie), Tallinn (Estonie), Portsmouth (Dominique), San Miguel de Allende (Mexique), Antigua (Guatemala), Singapour et Paris (France).