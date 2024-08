La rougeole frappe la province de Chichaoua

Une vidéo montrant des enfants infectés par la maladie de la rougeole connue sous le nom de «Bouhamroun» alités à Khmiss Ait Haddou Youssef dans la région de Chichaoua a récemment circulé sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo, une femme appelle le roi à intervenir pour les sauver, suscitant l'inquiétude sur l'apparition de la maladie dans plusieurs zones de la province de Chichaoua.

«Regardez notre situation, nous n'avons même pas d'hôpital à Ait Haddou Youssef», a déclaré la femme en langue amazighe. Ainsi Amin Ait Mansour, président de la Fédération des associations de Saksaoua, a confirmé à Yabladi avoir alerté les autorités sanitaires sur la situation dans la région.

Après que la vidéo soit devenue virale, les autorités concernées ont envoyé une ambulance qui a transporté les deux enfants à l'hôpital Mohammed VI de Marrakech, «l'un d'eux, âgé de 10 ans, est décédé mardi dernier au sein du centre de santé, tandis que son frère est toujours en soins intensifs». Malheureusement, «leur mère est également décédée il y a une semaine de la même maladie», a déclaré l’associatif.

Selon les données recueillies par la fédération, le nombre de décès s'élève à sept (six enfants et un adulte), mais la délégation régionale du ministère de la Santé à Chichaoua n'a parlé que d'un seul décès «alors que les autres cas sont en voie de guérison».

Un décès selon les autorités, 7 selon les associations locales

Amin Ait Mansour a déclaré que la délégation a parlé du dernier décès impliquant un enfant, mais en réalité, «la région de Chichaoua a enregistré sept décès, le premier cas était en décembre 2023, qui a été détecté à l'intérieur de la maison d'étudiants à Ait Moussa», a déclaré Ait Mansour.

«Lorsque les symptômes de la maladie apparaissent, l'établissement d'enseignement renvoie l'étudiant concerné chez lui sans l'examiner par un quelconque médecin. A la maison, la famille ne les traite qu'avec des herbes, certains réagissent aux médicaments traditionnels, d'autres meurent». Amin Ait Mansour

Selon la Fédération, qui regroupe 30 associations, il a été constaté que la plupart des familles ne respectent pas le programme de vaccination «non pas par choix, mais en raison de certaines contraintes». «Parfois la mère parcourt à pied avec son enfant 10 kilomètres pour se rendre au dispensaire, et quand elle arrive, on lui dit que le centre ne dispose pas du vaccin et qu'elle doit revenir une autre fois. Mais quand elle revient, la situation n'a pas changé, ce qui conduit à abandonner la vaccination des enfants», a indiqué l'association.

La gronde monte, le ministère de la Santé promet des moyens

En l'absence des mesures de terrain et des campagnes de vaccination nécessaires, en plus de la «politique de la sourde oreille menée par la délégation régionale du ministère de la Santé et de la protection sociale à Chichaoua», l'organisme de défense des droits a exprimé sa crainte de l'émergence d'autres maladies.

«La région souffre de marginalisation. Pourquoi les agents de santé ont-ils été mobilisés lors de l'épidémie de Covid-19, contrairement au traitement de cette maladie ? Est-ce parce qu'elle ne touche qu'une seule zone rurale au Maroc ?» Amin Ait Mansour

En outre, l’associatif a dénoncé la fermeture des dispensaires dans le cadre de travaux. «Ils étaient tous fermés malgré l'achèvement des travaux. Certains villages reçoivent encore des traitements sous des tentes, ou même encore dans un garage comme dans la région de Sidi Ghanem».

Le responsable de la Fédération a révélé que la commune de Lalla Aziza dans la région de Chichaoua n'a pas de médecin-chef depuis 15 ans. «Le centre de santé ne compte qu'un ou deux infirmiers, qui envoient les patients au centre hospitalier de Chichaoua, puis ensuite au centre hospitalier Mohammed VI de Marrakech, ce qui fait que les familles préfèrent ne pas se déplacer en raison du coût du voyage». Ils ont donc recours à la phytothérapie.

Après la polémique suscitée par la vidéo, des membres de la délégation sanitaire se sont rendus sur place la semaine dernière. «Ils ne sont allés qu'à une seule commune rurale pour ne vacciner que 100 enfants», a déclaré Amin Ait Mansour. «Ils ont justifié leur absence par les grèves du personnel de santé» a-t-il ajouté.

Face à cette situation, la Fédération a promis d'organiser une manifestation, mais aucune date n'a encore été fixée. «Nous avons reçu des promesses de la part des autorités que les choses allaient changer, que les enfants allaient être vaccinés et que des médicaments allaient être fournis. Si les promesses se traduisent sur le terrain et que nous voyons une amélioration de la situation, nous ferons marche arrière, sinon nous irons jusqu'au bout», a-t-il déclaré.