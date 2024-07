La performance des Lions de l’Atlas au Mondial 2022 booste l’intérêt en ligne pour le Maroc

La performance historique du Maroc lors du Mondial 2022 au Qatar illustre bien l’«effet Flutie». Dite également «facteur Flutie», cette appellation est inspirée du nom du joueur de football américain Doug Flutie. Après le match mémorable du joueur en 1984, les candidatures à son université, le Boston College, ont explosé. Grâce à cela, l’établissement est devenu de plus en plus connu. De même, une nouvelle étude suggère que le parcours inattendu du Onze national, demi-finaliste de la Coupe du monde, a considérablement renforcé la popularité du pays auprès des internautes des quatre coins du globe.

Des chercheurs de l’Université de New York (NYU) ont découvert que «les recherches en ligne sur des sujets non sportifs liés au Maroc ont augmenté de 400%» pendant et après la grand-messe footballistique. Les volumes de recherche mondiaux ont augmenté pour les requêtes sur la cuisine, la culture et les attractions touristiques dans le royaume, notamment «la meilleure période pour visiter le Maroc», «visa pour le Maroc» et «couscous».

En analysant l’appréciation mondiale en ligne envers le Maroc, les chercheurs ont observé que sur les réseaux sociaux, celle-ci est passée de «presque neutre au cours du mois précédant la Coupe du monde à une augmentation de près de 150% du sentiment positif pendant le mois de compétition».

Anasse Bari, professeur associé au Courant Institute of Mathematical Sciences de l’Université de New York et auteur principal de l’étude, a commenté : «Le Maroc a non seulement réalisé un parcours remarquable lors de la Coupe du monde, mais il a également créé un récit convaincant qui a capté l’attention mondiale et suscité un intérêt sans précédent pour la nation.»

Augmentation significative de l’intérêt pour visiter le Maroc et découvrir sa culture après le Mondial 2022

L’étude, publiée par l’Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens (IEEE), a présenté une série d’«indices Maroc» mesurant l’intérêt pour le pays et son équipe en Coupe du monde. Ces indices incluent un «indice pays», un «indice maillot» pour suivre les recherches de tenues des joueurs, un «indice YouTube» pour les requêtes sur les moments forts des matchs et un «indice Tourisme», qui évalue l’intérêt pour les voyages et la gastronomie du terroir.

Les chercheurs ont également analysé les publications publiques liées au Maroc sur Reddit en anglais. Trois périodes ont été étudiées : 30 jours avant, pendant et après la Coupe du monde 2022. Ils ont développé une méthode qui mesure la popularité et le sentiment de ces contenus au fil du temps.

Les résultats de l’étude ont montré une augmentation significative de l’intérêt pour les visites au Maroc et la découverte de sa culture après la Coupe du monde. Plus précisément, les recherches liées aux voyages au Maroc et à la cuisine marocaine, comme le couscous et le tajine, ont connu une augmentation notable de plus de 90% et 81%, respectivement.

Après la victoire des Lions de l’Atlas contre le Portugal et leur qualification pour les demi-finales, les mentions en ligne du Maroc ont bondi de 4527%. Les mots liés au terme «marocain» ont augmenté de 3758% pendant la Coupe du monde par rapport à la période d’avant. Parmi les autres termes tendance sur Reddit, on trouve «Morocco Travel», «Morocco Food» et «Morocco Capital». Si l’intérêt pour la plupart de ces mentions a diminué après le Mondial 2022, celui de «Morocco Travel» a maintenu une attention accrue, avec une augmentation de 2356% par rapport à la période de compétition.

Anasse Bari l’explique : «Bien que nous ne sachions pas si le succès de la Coupe du monde a réellement stimulé le tourisme – il n’existe pas de données publiques disponibles sur cet aspect –, il a suscité un intérêt pour le pays au-delà du sport.»

«Le succès du Maroc au Mondial 2022 a certainement pu influencer la décision de la FIFA de faire du pays le co-organisateur de la Coupe du monde 2030. Mais nous savons maintenant que le parcours de l’équipe a eu des avantages imprévus.» Anasse Bari

L’année dernière, une étude a déjà révélé que l’intérêt des internautes du monde pour le Maroc avait connu un essor sans précédent, sous l’effet du Mondial 2022. Avec des mentions inédites dans l’Histoire du digital, cet engouement a renforcé la marque pays, sa notoriété, sa popularité et son attrait dans divers domaines (sport, tourisme…).

Exposée lors de l’African Digital Summit (ADS), les 2 et 3 mars 2023 à Casablanca, cette étude s’est basée sur des données provenant d’outils tels que Google Trends, l’analyse des impressions et du sentiment appréciatif dans plusieurs langues et à travers diverses régions du monde.