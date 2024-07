Allemagne : L'expansion de la Mocro Maffia engendre une montée des actes violents

La Mocro Maffia, organisation criminelle marocaine de trafic de drogues synthétiques aux Pays-Bas, étend ses activités en Allemagne. Sa présence grandissante y engendre une montée des tensions et une série d'incidents violents. Un rapport publié par Deutsche Welle indique que l’organisation, initialement émergée dans les années 1990, s'implante désormais de manière inquiétante dans la région de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Mahmoud Jaraba, chercheur au Centre Erlangen pour l'islam et le droit en Europe, déclare que les membres de cette organisation criminelle se distinguent par leur violence extrême, comme en témoignent les actes de torture et les meurtres brutaux récemment recensés.

Effectivement, début juillet, l'échec d'une transaction de drogue a conduit à l'enlèvement et à la torture d'un homme et d'une femme à Cologne. Les victimes, supposées membres d'une organisation criminelle allemande, ont été libérées après l'arrestation de six suspects lors d'une opération policière. En l'espace de trois semaines, la région a connu sept explosions liées à des tentatives de vol de distributeurs automatiques de billets, toutes attribuées à la Mocro Maffia.

Dirk Peglow, chef de la Fédération des détectives allemands (BDK), précise que le groupe ne peut plus être réduit à une simple étiquette ethnique. «La Mocro Maffia a commencé avec l'importation de cannabis dans les années 1990 et s'est depuis diversifiée dans le trafic de cocaïne», avance-t-il.

Peglow appelle les autorités allemandes à renforcer leur collaboration avec leurs homologues néerlandais, pour contrer cette menace croissante. «Nous devons éviter que des structures similaires à celles des Pays-Bas ne se développent en Allemagne», souligne-t-il, tout en admettant que les ressources actuelles sont insuffisantes pour faire face à cette criminalité organisée transfrontalière.