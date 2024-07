Essaouira : Mise en service de deux stations de dessalement d’eau à Moulay Bouzerktoun

Deux stations monobloc de dessalement d’eau à Moulay Bouzerktoun, dans la commune rurale relevant de la province d'Essaouira, ont été mises en service, vendredi 26 juillet 2024, à l'occasion du 25e anniversaire de la Fête du trône. Elles ont été réalisées par le ministère de l’Intérieur pour un coût estimé à 22 millions de dirhams (MDH).

L'inauguration de ces deux stations s'est déroulée en présence de plusieurs responsables : Adil El Maliki, gouverneur de la province, Driss Alahla, secrétaire général de la province, des chefs des services extérieurs, des élus locaux et des représentants des autorités locales et sécuritaires.

Dotées d'une capacité de 15 litres par seconde, ces infrastructures s’inscrivent dans le cadre d’un projet qui prévoit l’acquisition, l’installation et l’exploitation de cinq stations monoblocs de potabilisation, dessalement et déminéralisation au niveau de la province d’Essaouira dans cinq sites différents, à savoir Sidi Battach (commune de Sidi Ishak), Moulay Bouzerktoun (deux stations), Bhibah (commune d’Akermoud) et dans la commune de Tafedna.

Dans une déclaration à la MAP, Mohammed Meziani, directeur général de la Régie autonome intercommunale de distribution d’eau et d’electricité de Safi (RADEES), maître d’ouvrage délégué du projet, a indiqué que l'inauguration de ces deux stations s’inscrivait dans le cadre d’un programme prioritaire et stratégique urgent, mis en place au niveau national par le ministère de l’Intérieur, conformément aux instructions royales pour faire face au stress hydrique.

«Ce programme ambitieux, avec un investissement total de 4 milliards de dirhams, porte sur l’installation de 26 stations de dessalement d’eau, dont 16 avec une capacité de 10 litres par seconde et 10 avec une capacité de 5 litres par seconde, ainsi que 15 stations de déminéralisation, comprenant 8 stations de 10 litres par seconde et 7 stations de 5 litres par seconde», a-t-il fait savoir.

La province d’Essaouira a bénéficié d’une part significative de ce projet, estimée à 20% avec un investissement total de l’ordre de 60 MDH. De son côté, Fouzia Taoumi, directrice générale de Schiele Maroc, société chargée de la réalisation du projet, a indiqué que ces nouvelles stations permettront également de soutenir le développement agricole et touristique de cette partie du territoire national, en fournissant une ressource en eau fiable et de qualité.