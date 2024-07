La Banque populaire célèbre ses 60 ans au service des MRE

Le groupe Banque centrale populaire (BCP) fête son 60e anniversaire au service des Marocains du monde, en lançant un dispositif spécial et une campagne de communication, sous le thème «hna mgharba». L’objectif sera de «mettre en lumière 60 ans de proximité, d’innovation et de célébration partagée, symbolisant un engagement mutuel et une croissance commune», fait savoir un communiqué. C’est dans ce cadre que se tient la tournée «Bladi Summer Tour», permettant aux MRE de «célébrer leur attachement à leur pays d’origine» et à une entreprise bancaire qui a accompagné les parcours de vie de générations de travailleurs émigrés.

«Au cours de ces 60 années d’accompagnement, la BCP a su rester proche des membres de la diaspora marocaine, adaptant ses services à l’évolution de leurs besoins et de leurs habitudes. Aujourd’hui, son offre couvre tous les aspects de leur vie, allant bien au-delà du domaine bancaire et couvrant l’ensemble des membres de leurs familles», ajoute la même source. Dans ce sens, une gamme de services à distance est mise à la disposition des MRE, notamment pour renforcer un investissement favorisant le développement local et régional. Aussi, de nouvelles solutions vont se greffer à la gamme d’offres Bladi.

L’initiative célèbre ainsi six décennies d’accompagnement commencé auprès des travailleurs marocains en Europe à travers un service bancaire de base, comme les transferts d’argent au pays. Dans un logique d’inclusion et de promotion de l’éducation financières, l’institution a aussi «su protéger les avoirs de ces travailleurs, souvent vulnérables face aux circuits informels de transfert».

Après l’Europe, la BCP a ainsi étendu ses services au Moyen-Orient et en Amérique du Nord, «devenant ainsi la première banque marocaine à s’installer au Canada et la seule à opérer aux Etats-Unis, au Qatar, au Danemark et à Gibraltar», rappelle le communiqué.

Aujourd’hui, la BCP compte «plus d’un million de clients MDM, représentant plus de 52% de parts de marché, consolidant ainsi son positionnement de leader» du marché des clients marocains du monde.