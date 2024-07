France : Quatre enfants marocains du Moyen Atlas participent à un séjour solidaire

Le Secours populaire organise un séjour solidaire pour les enfants défavorisés, du 17 au 28 juillet, dans le département français de l'Aisne. Vingt jeunes de la région parisienne et quatre enfants venus du Moyen Atlas, âgés de 9 à 14 ans, y participent dans le cadre du mouvement «Copains du monde». Dédié à la solidarité et au partage, ce séjour permet aux enfants d'échanger leurs cultures à travers la cuisine, la langue, la musique et les danses amazighes, créant inévitablement des liens d'amitié.

Fatima Kenani, bénévole de l'association, se réjouit de voir la barrière de la langue disparaître grâce à des jeunes comme Miriam, qui joue le rôle de traductrice. «Avec les enfants, il n'y a aucune frontière», confie-t-elle auprès de France 3. Hanane, une des participantes marocaines, exprime sa fierté de partager sa culture avec ses nouveaux amis français. «Les autres enfants nous ont rejoints, on a dansé et chanté ensemble (...)», s'enthousiasme-t-elle, soulignant l'importance des échanges interculturels dès le plus jeune âge.

Les activités ne se limitent pas aux festivités culturelles. Les enfants sont également sensibilisés à l'écologie et aux règles de communauté, participant ensemble à des opérations de ramassage des déchets. Selon Sophie Fromentin, salariée du Secours populaire, chacune de ces activités visent à inculquer et sensibiliser les enfants aux valeurs de respect de l'environnement et d'entraide.

Une étude, réalisée en 2022 par l'association, atteste de leur fiabilité. Sur 100 enfants ayant participé à un séjour, 93 sont plus enclins à aider leurs camarades et 88 affirment que leur vision du monde a évolué.

Le programme du séjour inclut des visites à un Ehpad et la création d'une exposition commune. Le point culminant sera à Paris, où les enfants assisteront à une épreuve de boxe des Jeux olympiques.