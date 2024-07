Séisme d'Al Haouz : Le «Village Saint-Gobain» inauguré à Ouirgane

À la suite du séisme d’Al Haouz, survenu le 8 septembre 2023, Saint-Gobain Maroc et la Fondation Saint-Gobain se sont mobilisés pour la construction de logements pour les sinistrés à Ouirgane dans la région de Marrakech, lourdement touchée par le tremblement de terre. Les infrastructures, désignées collectivement sous l’appellation «Village Saint-Gobain», et ont été officiellement inaugurées vendredi 28 juin 2024.

Cette initiative a pour objectif de loger des familles durant la phase de reconstruction de leurs habitations, indique un communiqué. En effet, partenariat a permis d’ériger 33 logements familiaux démontables, ainsi que des infrastructures complémentaires, dont en priorité des blocs sanitaires, des cuisines collectives et une salle de classe préscolaire, ajoute la même source.

Les infrastructures ont permis d’héberger durablement plus de 150 personnes, dont plus de 35 enfants. Afin de mener à bien ce projet, la Fondation Saint-Gobain a procédé à une donation d’un montant de 1,3 million de dirhams. Saint-Gobain Maroc a également pu s’appuyer sur l’association locale CARITAS, dont la mission principale est de servir les plus démunis.

Gilles Abensour, directeur général de Saint-Gobain Maroc, a remis la clé du village lors d'une cérémonie, en présence de l’imam de la localité et du curé de la paroisse de Marrakech. Un olivier a également été planté par plusieurs habitants et par les acteurs présents, en signe de prospérité.