Après le départ de Baccouche, l’Algérie se réunit avec le nouvau SG de l’UMA

Après le départ de Taïeb Baccouche, l’Algérie apporte son soutien au nouveau secrétaire général de l’Union du Maghreb Arabe. Un appui exprimé par le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, lors d’une réunion avec le Tunisien Tarek Ben Salem, dimanche 21 juillet à Accra.

«Attaf a assuré Ben Salem que l’Algérie lui apportera son soutien dans l’accomplissement de ses missions au service des aspirations et des intérêts des peuples maghrébins», indique la diplomatie algérienne dans un communiqué. Pour mémoire, Alger avait accusé l’ancien secrétaire général de l’UMA, Taïeb Baccouche, d’être proche du Maroc.

Le Tunisien Ben Salem a pris ses fonctions, le 1er juillet lors d’une cérémonie officielle organisée à Rabat. De son côté, le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a reçu Ben Salem le 10 juillet 2024 à Rabat. «Les deux parties ont discuté les moyens de soutenir le travail du Secrétariat Général et développer ses structures afin de donner plus d'efficience et d'efficacité à ses activités dans les espaces maghrébins, africain et méditerranéen», a souligné la diplomatie marocaine dans un communiqué.

Pour rappel, le 27 avril, l’agence officielle de presse en Algérie (APS) avait décrété «la mort» de l’UMA. Une annonce destinée à appuyer le projet du président Abdelmadjid Tebboune de lancer un Maghreb sans le Maroc.