Mohamed Ziane condamné à cinq ans de prison

Les ennuis judiciaires s'accumulent pour Me. Mohamed Ziane. La Cour d’appel de Rabat a condamné, samedi 19 juillet, l’ancien bâtonnier à cinq ans de prison ferme et à une amende de 5.000 dirhams.

L’avocat était poursuivi, suite à une plainte déposée par la section Rabat du Parti libéral libre (PLL), pour «détournement et dilapidation de subventions accordées par l’Etat à la formation». Il a dirigé le parti de 2002 à janvier 2021. La Cour a également prononcé la même peine à l’encontre de l’ex-trésorier du PLL alors qu’un salarié du parti a écopé d’un an avec sursis. Contrairement à Me. Ziane, les deux autres accusés était poursuivis en état de liberté provisoire.

Pour rappel, en mai 2023, la Cour de cassation avait confirmé la condamnation de Mohamed Ziane à trois ans de prison ferme et 5000 dirhams d’amende, exprimée dans les verdicts en première instance et en appel à l’encontre de l’ex-bâtonnier, respectivement en février et novembre 2022. Ziane est détenu à la prison El Arjat où il purge sa peine.