L’Algérie et le Polisario tiennent une réunion de travail au Ghana

La capitale ghanéenne, Accra, accueille une nouvelle session ordinaire du conseil exécutif de l’Union africaine. Le conclave a permis au ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, de rencontrer vendredi 19 juillet son «homologue» du Polisario, Mohamed Sidati, dans le cadre d’une réunion de travail tenue dans une salle à l’abri des regards des autres participants et des médias.

Les entretiens entre les deux parties ont porté sur «les questions inscrites à l'ordre du jour de la session de l’UA et examiner les développements que connait la cause sahraouie au niveau diplomatique, ainsi que les moyens de renforcer l'inter-coordination et la coopération bilatérale dans divers domaines», indique l’agence de presse du Front. Un texte repris par la diplomatie algérienne sur la plateforme X.

La dernière rencontre officielle entre Ahmed Attaf et Mohamed Sidati remonte au 8 février dernier à Alger, alors que l’Union africaine se préparait à tenir, les 17 et 18 février à Addis-Abeba, la 37e session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etats.