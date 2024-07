Mondial 2030 : 20 stades en compétition dont 6 proposés par le Maroc

Après la présentation de leur candidature conjointe pour organiser la Coupe du Monde 2030, le Maroc, l'Espagne et le Portugal ont dévoilé le nombre de stades qui vont accueillir les rencontres dans ce cadre, informe la Fédération royale espagnole de football (RFEF). L'Espagne propose 11 stades, tandis que le Maroc en propose 6 et le Portugal 3, respectant ainsi la limite de 20 sites fixée par la FIFA.

Parmi les sites proposés, l'Espagne prévoit deux stades à Madrid (Bernabeu et Metropolinato) et deux à Barcelone (Camp Nou et Cornellà-El Prat), avec une finale prévue au stade Santiago Bernabeu de Madrid. Les autres villes espagnoles retenues sont Bilbao (San Mamés), Saint-Sébastien (Reale Arena), La Corogne (Riazor), Saragosse (La Romareda), Séville (La Cartuja), Malaga (La Rosaleda) et Gran Canaria. Certains de ces stades nécessitent encore des rénovations pour se conformer aux normes de la FIFA comme la Romareda, la Rosaleda et Gran Canaria.

Pour sélectionner les lieux, des critères techniques, financiers et d'opérabilité ont été appliqués. En outre, 45 sous-sites ou Team Base Camps (TBC) ont été déterminés pour accueillir les équipes couvrant 16 communautés autonomes en Espagne, dont l'Andalousie, les Îles Canaries, la Catalogne et la Communauté de Madrid. Ils permettront de répartir les bénéfices économiques et sociaux du Mondial 2030 sur tout le même territoire.

La décision finale de la FIFA sur l'acceptation ou non de ce projet de candidature sera annoncée le 11 décembre 2024, à l'occasion de son Assemblée générale. Par la suite, les sites définitifs pour le tournoi seront déterminés.