Un trafic de drogue démantelé entre le Maroc et la France

Après trois années d’investigation et huit jours d'audience prolongée, le tribunal de Rennes a rendu son verdict le jeudi 18 juillet. Quinze individus, dont six originaires de Cholet, ont été condamnés pour leur implication dans un vaste trafic de drogue, informe le quotidien Ouest-France. En 2021, les forces de l’ordre avaient démantelé un réseau transportant 2,4 tonnes de stupéfiants depuis le Maroc jusqu’en Espagne, Cholet, Carquefou et Nantes. Les peines prononcées varient d’un an avec sursis à douze ans de prison pour les cinq principaux organisateurs du réseau.



Un mandat d’arrêt a été émis contre un chauffeur marocain surpris en mai 2022 avec 298 kg de cannabis, qui n’a pas comparu lors du procès. Par ailleurs, deux femmes ayant participé à l’un des 24 trajets d’importation ou à la collecte de fonds ont été condamnées à des peines d’emprisonnement avec sursis.



Le tribunal a également imposé une amende de 7,5 millions d’euros aux prévenus pour contrebande douanière. Des confiscations ont été ordonnées, dont deux maisons dans le Maine-et-Loire, utilisées pour stocker et blanchir l’argent du trafic. L’une de ces maisons, en cours de rénovation, servait de dépôt pour le reliquat de cannabis après livraison.