Maroc : Un mort et 51 personnes blessées dans un grave accident d'autocar

Une personne a trouvé la mort et 51 autres ont été blessées, dont 15 grièvement, dans un accident de la route survenu mardi, suite au renversement d’un autocar transportant des voyageurs, dans la province de Béni Mellal, apprend-on auprès des autorités locales.

L’accident est survenu lorsque l’autocar, qui transportait 52 personnes, est entré en collision avec un véhicule léger, à 10 km du centre de Oulad Yaich, selon la même source.

Aussitôt alertés, les autorités locales et les services de la Gendarmerie royale et de la Protection civile se sont rendus sur les lieux afin de prendre les mesures nécessaires, indique la même source, précisant que les blessés ont été évacués vers l’hôpital régional de Béni Mellal et l’hôpital local de Kasbat Tadla pour recevoir les soins nécessaires.

Une enquête judiciaire a été ouverte pour élucider les circonstances du drame, ajoute-t-on.