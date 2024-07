L’enseignement, un moyen de transmission culturelle pour la Fondation Hassan II pour les MRE

Lors de la rentrée scolaire prochaine, la nouvelle mission éducative de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger mobilise 152 enseignants de langue arabe et de culture marocaine. 68 sont affectés en France, 39 en Espagne et 45 en Belgique. Outre l’assistance juridique, ou encore l’encadrement religieux, l’instance travaille en effet à entretenir les liens avec les MRE, notamment par le biais de la transmission culturelle, avec un programme d’enseignement linguistique en présentiel, bénéficiant aux enfants des concitoyens dans leurs pays de résidence.

Plus que cela, l’instance propose un suivi à distance via la plateforme e-madrassa, très utilisée durant la crise sanitaire de 2020. Secrétaire général de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger, Abderrahmane Zahi a déclaré à Yabiladi que ce programme bénéficiait d’un engouement croissant des familles marocaines dans les pays de résidence. Parmi ces derniers, la France reste en tête avec 345 enseignants affectés, suivie de l’Espagne (114) et de la Belgique (77). «La demande est croissante et elle est satisfaite, pour l’instant, à l’issue de mois de concertations avec les pays», a souligné le responsable, auprès de notre rédaction.

Source : Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger

Outre le renforcement des liens avec le pays d’origine, cette initiative promeut une «intégration positive» dans les pays d’accueil, sur la base d’un équilibre de diversités. A ce titre, la Fondation rappelle que «ce programme joue un rôle crucial en renforçant les liens avec le pays d’origine, les valeurs nationales, et en préservant l’identité et le cadre culturel des enfants de notre communauté».

Un lien entre les deux pays pour les nouvelles générations

Pour ce faire, le programme est axé sur un enseignement intégré dans les écoles publiques, un autre différé en dehors des horaires réglementaires de travail, puis un parallèle, à l’initiative des associations. Cette transmission obéit aussi à plusieurs dispositifs, dont les enseignements internationaux de langues étrangères (EILE) en France, les enseignements internationaux de langues étrangères (EILE) conformément au Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL), ou encore le programme d’enseignement de la langue arabe et de la culture marocaine (PLACM) en Espagne.

Depuis 2023, le programme d’ouverture aux langues et cultures (OLC) encadre cet enseignement en Belgique, dans le cadre d’un accord de partenariat entre le Maroc et la Fédération de Wallonie-Bruxelles (FWB), pour la généralisation des cours d’ouverture à l’arabe et à la culture marocaine dans les établissements primaires et secondaires.

Au-delà de l’enseignement, ce programme a vocation à répondre aux «demandes linguistiques spécifiques en langue maternelle», avec un renforcement des «valeurs d’échange culturel, de citoyenneté mondiale, de coexistence et de lutte contre les stéréotypes».