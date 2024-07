Maroc : Une marche des professionnels de la santé empêchée à coups de canons à eau

Les autorités ont fait usage de la force pour empêcher une marche nationale initiée par la Coordination des syndicats du secteur de la santé, ce mercredi 10 juillet à Rabat. Des canons à eau ont été utilisés pour forcer les manifestants à interrompre leur rassemblement, qui devait partir de Bab El Had en direction du Parlement.

Cette marche a été convoquée après une série de manifestations et de grèves régionales, en protestation contre la non-mise en œuvre de l'accord signé entre le ministère de la Santé et la coordination syndicale, en janvier dernier.

Dans un communiqué, la Coordination a déclaré qu'«au moment où le personnel de la santé attend l'application juste de l'accord, les huit syndicats du secteur ont été surpris par la sortie unilatérale de trois décrets gouvernementaux, en l'absence totale de données détaillées et sans démarche participative».

Il s’agit du décret d'application de la loi 08.22 relative à la création des groupements territoriaux de santé, le décret d'application de la loi 10.22 relative à la création de l'Agence marocaine du médicament et le décret d'application de la loi 11.22 relative à la création de l'Agence marocaine du sang et ses dérivés.

Il est à noter que la coordination a précédemment appelé à la mise en œuvre d'un «programme de lutte», les 9, 10 et 11 juillet. Il est question d'«une grève nationale de 3 jours à l'exception des services d'urgence et de garde, une marche nationale massive à Rabat, mercredi 10 juillet, et une grève nationale de 3 jours à l'exception des services d'urgence et de garde, les 16, 17 et 18 juillet».