Maroc : Afflux record avec 7,4 millions de visiteurs en six mois

Le tourisme au Maroc continue de croître de manière impressionnante, avec 7,4 millions de visiteurs enregistrés au cours des six premiers mois de 2024, soit une augmentation de 14% par rapport à la même période en 2023. Selon le ministère du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, cette performance représente également une hausse importante de 38% comparée à 2019.

Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, a souligné la dynamique exceptionnelle du secteur, affirmant que le Maroc est en voie d'atteindre son objectif annuel de 17,5 millions de touristes. «Les atouts uniques de notre pays combinés à la mise en œuvre de notre feuille de route portent leurs fruits», a-t-elle déclaré, mettant en lumière le succès des stratégies touristiques déployées.

Le mois de juin a particulièrement contribué à ces résultats, avec l’arrivée record de 1,5 million de touristes, une progression de 10% par rapport à juin 2023. Le Conseil d’administration de la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT) a également reconnu cette croissance, qualifiant la performance de «dynamique exceptionnelle». Les prévisions pour la saison estivale sont tout aussi prometteuses, marquant ainsi une période florissante pour le secteur touristique marocain.

Ainsi, le Maroc confirme son attractivité et son rayonnement sur la scène internationale, attirant un nombre croissant de visiteurs séduits par ses richesses culturelles et naturelles.