Med Max 2024 : La nouvelle course au large qui fait le pont entre la France et le Maroc

Le 29 septembre prochain marquera le départ de la première édition de la Med Max Occitanie - Saïdia Resorts, une course au large inédite reliant le Port-Camargue en France à la Marina de Saïdia au Maroc. Organisée par le navigateur Kito de Pavant en partenariat avec Christophe Carniel, CEO de VOGO Sport, cette nouvelle course se distingue par son parcours en Méditerranée et son format en double, réunissant dix-huit équipages de monocoques (Class40) et de multicoques (Ocean Fifty). Avec près de trente bateaux inscrits dont cinq équipages italiens, l’événement promet un «plateau hétéroclite et international».

Dans la catégorie des Class40, les skippers tels que Mikael Mergui, Achille Nebout et Aurélien Ducroz affronteront des adversaires «redoutables» comme Ambrogio Beccaria et Alberto Riva. En parallèle, la compétition dans la catégorie Ocean Fifty verra s’affronter Erwan Le Roux et Thibault Vauchel-Camus, avec des challengers comme Baptiste Hulin et Christopher Pratt.

Le parcours de cette compétition imposera aux participants de traverser les Bouches de Bonifacio, passer entre Ibiza et Formentera, avant de rejoindre les îles Zaffarines et d’atteindre finalement la Marina de Saïdia. Ce périlleux trajet mettra à l’épreuve la vitesse, l’endurance et la fiabilité des bateaux, tout en exigeant une stratégie rigoureuse pour choisir la meilleure trajectoire. Les vainqueurs remporteront le trophée de la Med Max, une œuvre de Jean Denant qui symbolise le «lien entre l'Orient et l'Occident», d'après l'artiste lui-même.

©Yabiladi / Gwendydd Vaillié / DR

Kito de Pavant et son équipe, accompagnés des skippers Mikaël Mergui et Christopher Pratt, sont venus présenter la course à Casablanca, soulignant l’opportunité pour le Maroc de «se familiariser» avec cette discipline.

La course est d'ailleurs soutenue par la région Occitanie, qui cherche à renforcer les relations franco-marocaines mais aussi à promouvoir ses liens culturels et économiques avec la Méditerranée. Patrice Canayer, très impliqué dans le développement de l'attractivité de cette région, a déclaré : «Nous voulons faire connaître l'Occitanie au niveau international, en nous appuyant sur la qualité de notre accueil et de notre tourisme.»

De son côté, la Marina de Saïdia se distingue par ses 14 kilomètres de plage et par son statut de site écologique, avec un engagement fort en faveur de la protection de l’environnement.

Les villages de départ et d’arrivée, situés respectivement à Port-Camargue et Saïdia, offriront des animations et des festivités ouvertes au public : concerts, conférences, initiation à la voile, etc. En effet, la Med Max, en plus d'être une compétition sportive, se veut être un «espace de rencontres et d'échanges», un pont entre l'Europe et l'Afrique.