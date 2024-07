Italie : Le Maroc parmi les pays africains à fort potentiel d'exportation

L'Afrique entend devenir le prochain protagoniste de la croissance mondiale. Malgré les profondes disparités entre les plus de 50 pays qui composent le continent, des signes positifs proviennent des marchés d'intérêt pour les entreprises italiennes, selon l'Agence italienne de crédit à l'exportation (SACE). Celle-ci a publié le Focus On intitulé «l'Afrique : le continent de demain où la SACE est (déjà) presente», qui se concentre sur la situation de l'économie régionale et sur les opportunités et les marchés d'intérêt pour les exportations des entreprises italiennes.

Selon La Stampa, le dynamisme de la demande se traduira par une croissance des exportations italiennes, à commencer par les pays GATE (Growing, Ambitious, Transforming and Emerging), avec lesquels la SACE a identifié les plus prolifiques pour les ventes à l'étranger du Made in Italy : Egypte, Maroc et Afrique du Sud.

En Afrique du Nord, les opportunités d'affaires concerneront également le Maroc, où SACE ouvrira un nouveau bureau à Rabat. Ainsi, les entreprises italiennes pourront saisir les opportunités qui découleront également des projets infrastructurels et énergétiques prévus par le royaume. Du réseau ferroviaire à la production d'électricité à partir de sources renouvelables, il y aura de nombreux secteurs où le Made in Italy sera en mesure de répondre à la demande.

La région subsaharienne, où la SACE est présente depuis 2008, continue de représenter une destination potentielle de développement commercial pour les entreprises italiennes. Les exportations en Afrique du Sud s'élèvent à 2,2 milliards d'euros en 2023, avec une légère baisse de 2,6% cette année et une croissance rapide de 10,2% en 2025.

En effet, le pays mise sur les énergies renouvelables pour atteindre la sécurité énergétique, grâce à des programmes incitatifs et des allègements fiscaux. Les entreprises italiennes de divers secteurs, de l'électricité à la mécanique, pourront donc entrer dans les secteurs des énergies.