Diaspo #345 : Ismail Tazi, l’entrepreneur innovant entre artisanat marocain et technologie

Grandir Fès, la capitale spirituelle du Maroc, est le signe d’une enfance imprégnée par l’univers fascinant de l’artisanat. En effet, chaque recoin de l’ancienne médina est façonné par les mains d’artisans dévoués, qualifiés et armés de patience.

C’est ainsi que le jeune entrepreneur Ismail Tazi voit sa ville natale, où il a grandi au sein d’une famille d’artisans. Ses deux arrière-grands-mères ont été brodeuses. Son arrière-grand-père a tenu une entreprise de soie. Beaucoup de ses proches, du côté maternel, ont exercé dans la poterie traditionnelle.

Porteur de cet amour et de cette passion pour l’univers de l’artisanat qui est pour lui une affaire de famille, Ismail a cependant évolué différemment, dans le monde académique et professionnel. Après ses études secondaires à Fès, s’est installé en France pour suivre un cursus dans le commerce.

Après une licence à l’Université de la Sorbonne à Paris, il s’inscrit à l’EmLyon Business School, l’une des écoles commerciales les plus prestigieuses de l’hexagone. Etudiant, le jeune part en Chine pour une année d’échange à Shanghai puis en Arizona, aux Etats-Unis.

Il effectue ensuite un premier stage en finance à Washington DC, puis il se lance dans une carrière dans le secteur bancaire à Londres.

Réunir artisans et passionnés de technologie

Mais un nouveau tournant se profile à l’horizon en 2020, lorsqu’Ismail décide enfin de quitter la finance et de se consacrer à sa véritable passion. «En janvier 2020, j’ai lancé Trame, en essayant de trouver un terrain qui combine technologie, culture, design et art», nous explique Ismail, qui vit actuellement à Paris.

Pour lui, l’atelier d’art est en effet un territoire d’«intersection» entre l’artisanat, qu’il a vu en grandissant, et la technologie, pièce maîtresse de l’évolution dans le monde actuel. Son amour pour l’innovation est également à l’origine de ce projet.

«À Fès, on grandit en voyant des artisans partout. On voit aussi que la ville change lentement. Il n’y a pas beaucoup d’innovation», a déclaré l’entrepreneur à Yabiladi.

«Nous reproduisons les mêmes choses, avec la même palette de couleurs, les mêmes dessins, avec les mêmes matériaux et les mêmes outils. Et cela a été une grande source d’inspiration pour moi, en essayant de réfléchir à la manière dont nous pouvons introduire de l’innovation à partir de cet héritage.» Ismaïl Tazi

C’est ainsi que Trame fonctionne, en apportant la technologie comme solution pour la création artistique, en particulier dans l’art ancestral marocain.

Pour ce faire, Trame aide à réunir des artisans et des passionnés de technologie, de manière à créer des objets d’art, de décoration et de design adaptés à notre époque, a expliqué Ismaïl.

Impression et codage 3D

Dans ce même sens, Trame soutient les créateurs et les artisans en essayant de trouver des solutions numériques pour la création artisanale. «Par exemple, pour créer une tapisserie, nous collaborons avec un codeur, en utilisant le codage comme moyen artistique. La technologie peut également jouer un rôle dans la fabrication. Lors de la production d’objets en argile imprimés en 3D, cela serait considéré comme de la fabrication numérique», nous a-t-il.

En plus de réunir des artisans, des artistes numériques et des professionnels de la technologie, le studio développe également des concepts, des prototypes, édite des collections, innove dans la photographie, réalise des campagnes de communication et organise des événements pour présenter ces œuvres d’art et les mettre en vente.

Quel que soit le support ou l’outil utilisé pour innover dans l’artisanat, il s’agit ici de la clé de voûte, affirme Ismaïl. Mais ce changement se heurte parfois à une certaine résistance. «Certains artisans refusent d’essayer de nouvelles méthodes et techniques», nous confie l’entrepreneur.

Mais pour lui, il s’agit d’une réaction naturelle. «Lorsqu’on vient avec un plan, avec une vision, qu’on tisse des liens de confiance et de respect, les gens deviennent généralement plus réceptifs et veulent essayer quelque chose de nouveau», a-t-il noté.

En plus de l’impression 3D, Trame est derrière la création produits à l’aide d’autres nouvelles technologies, telles que l’usinage CNC et le codage.

L’un des derniers projets de Trame est une collaboration avec trois artistes numériques de la diaspora africaine, qui porteront leurs créations dans le monde tangible et les exposeront d’ici la fin de l’année.