Maroc : Veolia acte la cession intégrale de Lydec

Veolia va céder intégralement Lydec, filiale chargée de l’eau, l’électricité et l’assainissement dans la région de Casablanca, à la Société régionale multiservices Casablanca-Settat. La cession a été conclue en vertu des «engagements pris auprès des autorités marocaines de la concurrence», concernant «l’intégralité de sa participation dans Lydec, acquise lors de la prise de contrôle de Suez en 2022», a annoncé vendredi un communiqué de la multinationale française. L’entreprise assure que l’opération «n’aura aucun impact sur les prévisions financières et objectifs du groupe».

La finalisation de ce processus devrait se faire d’ici la fin de l’année 2024. Dans un autre registre, Veolia souligne rester «un partenaire majeur du Royaume du Maroc», où Suez est implantée «depuis plus d’un siècle». Elle reste présente «notamment dans les activités de distribution d’eau et d’électricité grâce à ses contrats à Rabat, Tanger et Tétouan», ajoute la même source.

Avec chiffre d’affaires de près de 700 millions d’euros, Lydec est chargée de la gestion déléguée des services d’eau, d’électricité, d’assainissement et d’éclairage public de Casablanca et de sa région depuis 1997.