Elections en France : Samira Djouadi veut «rassembler la France dans sa diversité» [Interview]

Lors des dernières élections, vous êtes arrivée en seconde position, vous permettant d’accéder au second tour. Comment comptez-vous renforcer votre score ? Quelles sont les réserves de voix potentielles ?

Tout d’abord, je veux saluer la mobilisation des électeurs au premier tour. Jamais les électeurs de la circonscription n’ont autant voté à une élection législative. Le RN n’est pas qualifié pour ce second tour et cela clarifie les choix. Tous ceux qui ne veulent pas d’un député prêt à porter LFI au gouvernement doivent se rassembler sur ma candidature. L’irréalisme économique d’un programme bâti à la va-vite comptant sur une fiscalité confiscatoire des hauts revenus est voué à l’échec. Ils se traduirait par une pression fiscale majeure sur les classes moyenne et l’impossibilité de toute aide supplémentaire pour les Français de l’étranger. Ceux-ci ne sont même pas mentionnés dans le programme du NFP, alors même que mon concurrent se fait fort d’obtenir des avancées pour eux une fois qu’il aurait la majorité. Il communique partout en expliquant qu’il a énormément travaillé durant son mandat, je ne le conteste pas, mais il n’a pas obtenu de résultat, pas même la prise en compte des attentes de ses électeurs dans le programme qu’il défend alors même qu’il est le seul député sortant NUPES des Français de l’étranger. L’élection n’est pas jouée : si ceux qui n’ont pas voté pour le député sortant au premier tour et les abstentionnistes qui ne veulent pas de sa politique se mobilisent dimanche, je serai élue.

Au vu des résultats du premier tour au niveau national (33,1% pour le RN) et de la banalisation de la parole et des violences racistes qui en découlent, comment envisagez-vous l’avenir des relations diplomatiques entre la France et le Maroc, ainsi que l’impact sur les diasporas des deux pays ?

Ce premier tour a été un choc et il a effectivement donné des ailes à ceux qui n’osaient exprimer leur racisme qu’à demi-mot. Mais il y a tous les autres et vous verrez que le second tour va corriger le premier. Les Français découvrent avec effroi le musée des horreurs qui compose les candidats du RN loin de l’image policée de ses têtes d’affiche. Une fois passées ces élections, nous devrons travailler avec une majorité d’élus démocrates et républicains qui ont à cœur de rassembler la France dans sa diversité et son unité. Sur cette nouvelle base, les relations entre nos deux pays retrouveront le chemin de la concorde.

La montée de l’extrême droite à Marrakech et Agadir, avec l’obtention de résultats importants pour Elodie Charron du RN (21% et 24%), vous inquiète-t-elle et quelles mesures concrètes proposez-vous pour contrer l’influence de l’extrême droite dans l’électorat des Français à l’étranger ?

Les résultats. Au delà d’un électorat résiduel d’extrême droite, les électeurs qui ont voté RN ont voulu dire qu’ils n’étaient pas suffisamment entendus. Résoudre concrètement les problèmes de nos électeurs est possible avec du bon sens et de la proximité en mobilisant d’autres ressources que le seul argent public, celui qui manque.

Quelles réformes envisagez-vous pour diminuer les frais de scolarité et rendre le système de bourses plus accessible et équitable pour les élèves de l’AEFE ?

Promettre, c’est facile et irresponsable. Moi, je ne vous promettrai pas que j’irai chercher de l’argent public supplémentaire alors que mon concurrent pense le faire, et alors que son mouvement ne l’a pas inscrit dans un programme déjà infinançable. Mon expérience est celle des partenariats public/privé. Mobiliser les entreprises françaises et marocaines qui ont des marchés en France pour participer à l’accessibilité de la scolarité est une démarche à intensifier.

Avez-vous des mesures pour accompagner le retour en France des expatriés, notamment pour le logement et la Sécurité sociale ?

Il faut obtenir le droit à une résidence principale en France pour tous les Français, le droit à un compte bancaire en France pour tous les Français, à une carte vitale réactivable pour tous les Français. Ce sont des mesures simples et sans impact budgétaire majeur. Nous le ferons.