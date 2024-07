Espagne : Deux Français arrêtés pour séquestration et torture d'un Marocain

Un ressortissant marocain aurait été séquestré par deux Français pendant onze jours en avril 2023, dans une ferme de Torrox, village de la Costa del Sol situé dans la province de Malaga. La victime a été violentée, privée de nourriture et volontairement assoiffée. Son oreille a été coupées, pour pousser sa famille à verser une rançon de 1,4 millions. Les deux mis en cause ont été arrêtés et placés en détention provisoire, a annoncé ce jeudi la police espagnole.

Les deux hommes, âgés de 39 et 43 ans, ont été interpellés en Espagne et en France au terme d’une enquête coordonnée. Ils ont été mis en examen pour séquestration, torture et détention d’armes à feu.

L’AFP rappelle que la Costa del Sol est une région prisée notamment par les trafiquants de drogue internationaux. Depuis quelques années, les règlements de comptes qui y sévicent inquiètent les autorités espagnoles.