France : Le CFCM lance un appel pour combattre «l'intolérance, la haine et la division»

Le Conseil français du culte musulman (CFCM) a lancé, mercredi, un appel à la mobilisation pour combattre «l'intolérance, la haine et la division» en prévision du second tour des législatives anticipées du dimanche 7 juillet, marqué par la victoire de l'extrême droite au premier tour avec 33,1% pour le Rassemblement national (RN).

Le CFCM dénonce la désignation de «boucs émissaires», une pratique ancienne visant à blâmer une minorité pour tous les maux, qui «semble malheureusement porter ses fruits au pays des Droits de l’Homme». Le communiqué souligne une «très forte recrudescence de la parole raciste et d’actes de violences physiques» contre des personnes identifiées comme «arabo-musulmanes», malgré le fait que l'extrême droite ne soit pas encore au pouvoir.

Le CFCM exprime son inquiétude face à la «faiblesse, voire l’absence de réactions de nos élites et de nos médias» et accuse certains médias de contribuer à cette violence en «reprenant sans cesse des thématiques, des théories et des éléments de langage de l'extrême droite», banalisant ainsi l'intolérance et la haine.

Le communiqué critique également le traitement médiatique biaisé de certains événements, comme le crime antisémite récent, où les médias ont laissé entendre à tort que les auteurs étaient «arabo-musulmans». Il souligne l'impact de ces médias sur l'opinion publique, en particulier dans les milieux ruraux, où le vote en faveur de l'extrême droite a fortement progressé, bien que cette frange de la société y soit peu représentée.

Face à ces «temps troubles», le CFCM appelle les «compatriotes de toutes origines et toutes confessions à se mobiliser massivement» lors des élections du 7 juillet pour contrer cette montée de l'intolérance et protéger l'avenir de la France.