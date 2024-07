Les Français au Maroc votent massivement pour la gauche mais installent l’extrême droite à la 3ème place

La vague bleue marine a submergé une bonne partie de la France, lors des législatives anticipées, comme cela était prévue dans les sondages. Avec 34% pour le Rassemblement national et ses alliés, l’extrême droite n’a jamais été aussi proche de Matignon sous la Vème République. Si le Nouveau Front Populaire résiste bien (28%), la majorité présidentielle s’effrite (20%). La nouvelle carte de l'Assemblée nationale va se préciser au second tour en fonction des désistements républicains et des reports de voix.

Si la participation en France a été relativement importante (64%), au Maroc elle est restée en dessous de 40%, avec une forte croissance des votes par internet. Les plus forts taux de participations se retrouvent sans surprise à Rabat (~45%) et Casablanca (~42%), alors que Fès a mobilisé moins de 30% de votants. Bien que très bas, la participation au Maroc surperforme les autres pays de la région. Dans l'ensemble de la 9ème circonscription des Français de l'étranger, regroupant le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest, le taux de participation atteint péniblement 28%.

Le vote des Français au Maroc a confirmé les tendances observées lors des législatives de 2022, et des européennes de 2024. Le député sortant du Nouveau Front Populaire, Karim Ben Cheikh, est arrivé largement en tête (49%), devant Samira Djouadi, Ensemble (18%) et, une surprise en 3eme position avec 11%, la candidate du rassemblement national, Elodie Charon.

Marrakech et Agadir, futurs bastions de l'extrême droite ?

Dans le détails, à Rabat, Karim Ben Cheikh a largement dominé le scrutin avec 60% des voix, devant Samira Djouadi (13%). A Casablanca, même duo en tête avec le candidat NFP (51%) et la candidate Ensemble (18%). A Fès, le député sortant obtient plus de 57%, et la candidate de la majorité présidentielle récolte moins de 14%. A Tanger, Karim Ben Cheikh récolte environ 49% de suffrages alors que Samira Djouadi obtient près de 18%.

A l’instar des résultats aux élections européennes 2024, et aux législatives de 2022, Marrakech et Agadir ont confirmé la poussée de l’extrême droite. A Marrakech, Elodie Charon (RN), avec 21% des voix, talonne la candidate Ensemble (25%) et le candidat NFP arrivé premier mais qui fait sont plus faible score (moins de 32%). A Agadir, le podium est pour la première fois modifié. Karim Ben Cheikh, est toujours en tête avec près de 33%, devant Elodie Charon (24%) et Samira Djouadi qui récolte moins de 20% des voix.