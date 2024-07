Maroc : 11,8MM$ de transferts MRE en 2023, 2e de la région MENA

Les envois de fonds du Maroc ont atteint 11,8 milliards de dollars en 2023, en augmentation de 5,2%, selon les données partagées par l'édition de juin de Migration and Development Brief, publiée par la Banque mondiale. Ces chiffres font du Royaume nord-africain le deuxième plus grand bénéficiaire de remises de fonds dans la région MENA, après l'Égypte.

«Les flux de remises de fonds vers le pays ont constamment dépassé les flux d'IDE (investissements directs étrangers) et ont été une partie vitale de l'économie marocaine, représentant 8,2 % du PIB du pays», a déclaré la Banque mondiale dans son rapport.

Au cours de l'année 2023, le rythme des envois de fonds des Marocains résidant à l'étranger «est resté fort», surtout après le tragique tremblement de terre survenu en septembre 2023, au coeur des montagnes du Haut Atlas, tuant des milliers de personnes.

«Cela est conforme aux conclusions des études qui démontrent la nature contra-cyclique des flux de remises de fonds, qui ont tendance à augmenter après les catastrophes naturelles dans les pays d'origine des migrants», explique le rapport.

Les remises de fonds dans la région MENA affectées en 2023

En ce qui concerne les envois de fonds vers le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord en général, le rapport a souligné qu'en 2023, les remises de fonds ont diminué de 15% pour atteindre 55 milliards de dollars, en baisse de 3,2% par rapport à 2022, principalement en raison d'une forte baisse des entrées en Égypte. En 2024, les envois de fonds vers la région MENA devraient rebondir de 4,3%.

Les prévisions de la Banque mondiale suggèrent que «les envois de fonds vers le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord seront affectés par la situation difficile à laquelle sont confrontés les pays importateurs de pétrole de la région, tels que l'Égypte, la Jordanie, le Liban, le Maroc et la Tunisie». En revanche, les exportateurs de pétrole de la région, tels que l'Irak et l'Algérie, «bénéficieront de la hausse des prix des hydrocarbures», lit-on dans le rapport.

À l'échelle mondiale, bien que les envois de fonds vers les pays à revenu faible et intermédiaire aient fortement augmenté en 2021-2022, ils ont diminué en 2023 pour atteindre un montant estimé à 656 milliards de dollars.

Le taux de croissance modeste de 0,7% des envois de fonds reflète de grandes variations à travers les régions, mais ils sont restés une source importante de financement externe pour les pays en développement en 2023, soutenant les comptes courants de nombreux pays en insécurité alimentaire et endettés. En 2023, les envois de fonds ont dépassé les investissements directs étrangers (IDE) et l'aide publique au développement.

Les envois de fonds vers les pays à revenu faible et intermédiaire devraient croître à un rythme plus rapide de 2,3% en 2024, bien que cette croissance soit inégale à travers les régions.