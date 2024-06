Lalla Latifa, un héritage discret dans la monarchie marocaine

Ce samedi 29 juin, a été annoncé le décès de Lalla Latifa, mère du roi Mohammed VI et veuve de feu le roi Hassan II, à l’âge de 78 ans. Née à Khénifra, elle est issue d’une famille noble avec un héritage de la résistance nationaliste.

Son père, Hassan Ould Mouha Ou Hammou Zayani, dit Pacha Hassan Amehzoune, a été le gouverneur de la région de Khénifra et chef des tribus Zayane du Moyen Atlas. Son père à lui, Mouha Ou Hammou Zayani, est né en 1863 et décédé en mars 1921. Connu pour être une figure majeure de la résistance amazighe contre le Protectorat français, il a notamment mené de la guérilla pour libérer Khénifra.

Bien avant que sa petite-fille Lalla Latifa Amahzoune ne fasse partie de la famille royale marocaine, l’aïeul a arrangé le mariage de sa fille Rabaha avec le sultan Moulay Abdelhafid, qui a gouverné le Maroc de 1908 à 1912.

Lalla Latifa épouse Hassan II en 1961, année même de l’accession du roi au trône. De cette union naissent cinq enfants : le roi Mohammed VI, les princesses Lalla Meryem, Lalla Asma, Lalla Hasnaa et le prince Moulay Rachid. De son vivant, elle est restée discrète, ne faisant pas d’apparitions publiques avec la famille royale.

Une vie royale discrète

Lalla Latifa s’est tenue strictement aux protocoles royaux traditionnels de la dynastie alaouite. Dans une interview accordée en 1989 à l’INA, le roi Hassan II a évoqué cet aspect, lorsqu’il a été questionné sur la raison pour laquelle la «reine du Maroc» n’est pas connue du public. Il a répondu ainsi :

«Pour la simple et bonne raison que depuis que le Maroc existe, il n’y a jamais eu de reine.» Roi Hassan II

«Tous nos mariages ont été morganatiques», a expliqué le roi Hassan II, faisant référence aux unions des précédents sultans alaouites. «Je pense que toutes les dynasties qui se sont succédées ont fait un choix très judicieux», a-t-il estimé. «En revanche, lorsque j’ai l’occasion de présenter la Mère des Princes et des Princesses, qui n’a aucune activité politique (…) je la présente normalement car je pense qu’elle est bien élevée, elle est très présentable, mais ce n’est pas une reine», a ajouté le roi défunt.

Même après la mort du roi Hassan II en 1999, Lalla Latifa est en effet restée discrète, sans jamais faire d'apparition publique. En 2000, elle s’est remariée avec Mohamed Mediouri, ancien chef de la sécurité personnelle et garde du corps principal du roi Hassan II. Elle a ensuite résidé à Neuilly-sur-Seine, en banlieue parisienne, avant de revenir au Maroc et de s’installer à Marrakech en 2019.

En 2018, le roi Mohammed VI a honoré Lalla Latifa en inaugurant la «Mosquée de la Princesse Lalla Latifa» à Hay Essalam, dans la ville de Salé. Erigé selon les plus hauts standards de l’architecture ancestrale marocaine, le lieu de culte est composé de salles de prière séparées pour les hommes et pour les femmes, une école coranique, des logements pour l’imam et le muezzin, ainsi que des espaces commerciaux. Sa conception allie harmonieusement authenticité et modernité, en intégrant des principes d’efficience énergétique. D’une capacité d’accueil de plus de 1 800 personnes, la mosquée a été l’aboutissement d’un chantier supervisé par le ministère des Habous et des affaires islamiques sur un terrain de 1 200 m², avec un budget de 11 millions de dirhams.