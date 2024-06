France : Nouvelle fermeture d’une école privée musulmane

La préfecture de l'Essonne a ordonné la fermeture définitive du groupe scolaire privé «La Lumière du Savoir» à Corbeil-Essonnes ce mardi 25 juin, invoquant des manquements en matière de sécurité et de conformité aux exigences éducatives du socle commun de connaissances. Selon la préfecture, ces enseignements, qui vont de la maternelle au lycée, n'étaient pas satisfaisants, et des problèmes persistants de sécurité des élèves avaient été relevés, relate France 3.



La décision prise par la préfecture a été vivement contestée par l'établissement et son avocat, Me Nabil Boudi, qui a qualifié les motifs de fermeture de «mensongers et fallacieux». Le conseil d'administration de l'école a défendu la qualité de ses pratiques pédagogiques, incluant les méthodes Montessori et Singapour, ainsi qu'un parcours accéléré pour les élèves les plus performants et un soutien renforcé pour ceux en difficulté. Concernant la sécurité, l'école affirme que son périmètre est totalement sécurisé avec un système de caméras et un protocole d'accès strict.

❌Fermeture administrative de l'établissement privé hors contrat "La lumière du savoir" à Corbeil-Essonnes



La fermeture intervient en pleine période d'examens, affectant près de 300 élèves et une trentaine de salariés. L'établissement dénonce une instrumentalisation politique de la situation par l'État. Deux recours ont été déposés devant la justice administrative pour contester la décision et obtenir la réouverture de l'école en urgence.



Le préfet de l'Essonne a assuré que les parents des élèves seraient aidés par l'académie de Versailles pour trouver de nouvelles écoles. «Après plus de dix ans d'existence, fort de ses très bons résultats aux examens nationaux, le groupe scolaire la Lumière du Savoir est confiante dans la justice administrative de notre pays pour faire valoir le droit, la justice et l'intérêt supérieur des enfants», déclare le Conseil d’Administration dans un communiqué.



La fermeture de l’établissement confessionnel privé de Corbeil-Essonnes est loin d’être un cas isolé. Le collège musulman Avicenne de Nice avait déjà été menacé de fermeture en février 2024, mais le tribunal administratif avait suspendu l’arrêté de fermeture à la mi-avril. Cette affaire suit de près une autre décision similaire concernant le lycée Averroès à Lille, qui s’est vu privé de subventions par l'État, une décision validée par le tribunal administratif en février 2024.



Chacun de ces établissements sont accusés de ne pas se conformer aux valeurs de la République (laïcité) et de présenter des financements opaques.