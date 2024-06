Gaza : Après l’envoi d’aides, Bourita reçoit le ministre palestinien chargé d’Al-Qods

Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a reçu mardi 25 juin à Rabat une délégation palestinienne conduite par le ministre chargé du dossier Al-Qods, Ashraf Al Aawar.

Dans des déclarations à la presse, rapportées par le JT du soir de la chaîne Al Aoula, Al Aawar a remercié le roi Mohammed VI pour l’envoi de 40 tonnes d’aides humanitaires destinées à la population de Gaza. Il a également salué la contribution financière du royaume dans le budget de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, basée à Rabat. Al Aawar a appelé les Etats arabes et islamiques à suivre l’exemple du Maroc.

La délégation s’est réunie le même jour dans la capitale marocaine, avec le ministre de la Santé, Khalid Aït Taleb. Des Palestiniens ont émis le vœu de conclure des accords de jumelage entre le département de la Santé et des instances hospitalières à Gaza et Al-Qods et l’évacuation de blessés de l’agression israélienne au Maroc.

Les aides envoyées par le Maroc à la population de Gaza ont été mises à la disposition du Croissant rouge palestinien.