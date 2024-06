CAN Maroc 2025 : Les médias algériens propagent de fausses informations après le report

Les médias algériens ne conçoivent toujours pas que la Confédération africaine de football (CAF) confie l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2025) au Maroc. Après la décision de l’instance concernant le report de l’événement continental à décembre de l’année prochaine, ils s’emploient depuis plusieurs jours à diffuser de fausses informations sur le «manque de préparation» du royaume.

La CAF a annoncé le report de l’édition de la CAN 2025 pour débuter le 21 décembre, et se terminer le 18 janvier 2026. L’événement était au départ prévu à juin 2025, à cheval avec la nouvelle version du Mondial des clubs du 15 juin au 13 juillet la même année, aux Etats-Unis, avec la participation de 32 équipes.

A la Coupe du monde des clubs, l’Afrique est représentée par le quatuor Al-Ahly (Egypte), le Wydad de Casablanca (Maroc), l’Espérance Tunis (Tunisie) et Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud). Au sein de ces formations ou dans d’autres, les joueurs africains seront nombreux à participer, ce qui pourrait bousculer les disponibilités pour la préparation avec les sélections nationales pour la CAN 2025.

Faisant fi de ces éléments, les médias algériens se sont efforcés de lier la décision de la CAF à ce qu’ils appellent «le manque de préparation des infrastructures au Maroc». Ainsi, Echorouk a titré que la CAN aurait «perdu de sa valeur à cause de la naïveté de la CAF et de la bêtise de Lekjaa», tout en suggérant une «mainmise du Makhzen sur l’instance de Motsepe».

En l’espèce, le canard proche du sérail prédit d’ores et déjà que cette version de la grand-messe footballistique «risque d’être la pire à tous les égards, autant sur le plan organisationnel que technique».

Les médias algériens passent sous silence les déclarations de la CAF

Dans le même sens, le journal a critiqué la méthode consistant, selon lui, à «attribuer la tenue des éditions 2025 et 2027 de la CAN selon les humeurs, en minimisant volontairement le dossier de candidature de l’Algérie, malgré le succès remarquable de plusieurs évènements footballistiques, comme décrit par Motsepe lui-même».

Pour sa part, le site Algérie Maintenant a allégué que ce report est «sans surprise». «Le monde entier le sait, c’est le manque de préparation du pays hôte, le Maroc», a estimé le média. Dans la même veine, Dzair Tube a attribué la décision du report au «manque de préparation du pays organisateur, faute d’infrastructures sportives, outre la crise économique qui frappe» le royaume.

Accordant leurs violons, les programmes sportifs des différentes chaînes algériennes ont unanimement attribué la raison du report de la CAN au «manque de préparation du Maroc à accueillir cet événement footballistique». L’une des émissions a même taxé la CAF de «faire fi de toutes les lois et de protéger le Maroc pour lui permettre de tenir la CAN».

Il y a tout juste quelques jours et contrairement aux allégations des médias algériens, le président de la CAF, Patrice Motsepe, s’est dit confiant en la prochaine édition de la CAN, qui sera la meilleure de l’histoire de cette compétition continentale, a-t-il ajouté.

Dans un communiqué à l’issue de la réunion du Comité exécutif de la CAF et de l’annonce de la décision de report, le responsable a affirmé que cette grand-messe footballistique sera «très réussie». A cet égard, il a exprimé sa «gratitude» envers «le roi Mohammed VI, le gouvernement, la Fédération royale marocaine de football (FRMF) et le peuple marocain pour l’accueil réservé à la Coupe d’Afrique des nations 2025, ainsi que la CAN féminine 2024».