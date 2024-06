Porto : Le Maroc élu à la tête de l'Union Mondiale de la Mutualité

Le Maroc, représenté par Brahim Al Atmani, président de la Mutuelle générale du Personnel des Administrations Publiques (MGPAP) et de l’Union africaine de la mutualité (UAM), a été élu à la présidence de l'Union Mondiale de la Mutualité (UMM) dans le cadre de la 6ème Assemblée générale à Porto (Portugal), ce samedi 22 juin. Cette élection reconnaît l'expérience marocaine dans le domaine de la mutualité et récompense les efforts déployés par Al Atmani pour renforcer le secteur au Maroc et en Afrique.

Lors de son discours, Brahim Al Atmani a souligné les avancées stratégiques réalisées par la MGPAP, notamment à travers un plan quinquennal visant à améliorer les services pour plus de 453.000 membres et leurs ayants droit. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des objectifs nationaux de généralisation de la protection sociale et de la couverture sanitaire universelle, promus par le Roi Mohammed VI.

L'élection de Brahim Al Atmani à la présidence de l'UMM renforce la position du Maroc sur le plan continental et international, en favorisant la coopération entre les pays du Sud et en consolidant un système de mutualité robuste face aux crises économiques et sanitaires, comme celle du Covid-19.

L'Assemblée générale a également mis en avant les actions humanitaires du Maroc, telles que les caravanes médicales multidisciplinaires qui ont bénéficié à plus de 53.235 personnes dans les Provinces du Sud, en partenariat avec le ministère de la Santé et le Haut-commissaire aux anciens résistants. Ces efforts ont été salués par un hommage rendu à Brahim Al Atmani pour son engagement dans la promotion de la mutualité à toutes les échelles : nationale, africaine et internationale.