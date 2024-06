Maroc : Le PJD demande à Akhannouch de présenter des «excuses au Parlement»

Lors d’une réunion extraordinaire tenue hier soir, secrétariat général du PJD a demandé au chef du gouvernement de présenter des «excuses au Parlement et aux Marocains». Les islamistes estiment qu’Aziz Akhannouch, lors de son passage lundi 10 juin à la Chambre des représentants, a «insulté l’ensemble du Parlement et tous les citoyens», lorsqu’il a déclaré qu’ «il ne se soucie pas de ce que dit l'opposition et ne se soucie que de l'opinion des citoyens qui lui ont fait confiance» lors des élections législatives du 8 septembre 2021.

Le PJD qualifie d’ «horribles» les déclarations du chef de l’exécutif et qui «contreviennent à la constitution», soulignant que le chef du gouvernement exerce ses fonctions aux services de tous les citoyens sans exception, y compris ceux qui ne l’ont pas élus.

Le secrétariat général a pointé du doigt «l’arrogance» qui «caractérise les actions du chef du gouvernement dans son interaction avec l'opposition et la sensibilité excessive avec laquelle il affronte toute voix opposée ou critique» à sa gestiion.

Pour rappel, Abdelilah Benkirane, alors qu’il était aux commandes de l’exécutif, avait sévèrement critiqué en 2014 ses adversaires politiques, estimant que l’opposition est conduite par «deux ignorants en politique».