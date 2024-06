Bourita : «L’UE doit comprendre les priorités du Maroc»

Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a adressé des messages directs à l’Union européenne. «Comme le royaume est engagé à être un partenaire fiable de l’UE sur les questions prioritaires de l’Union, le Maroc est en droit d'attendre de l'Union européenne qu'elle prenne en compte les questions fondamentales et les positions du Maroc portant sur son intégrité territoriale, sa souveraineté nationale et tout ce qui concerne le développement du pays», a souligné le chef de la diplomatie lors du point de presse animé conjointement, mardi 11 juin à Rabat, avec la vice-Première ministre et ministre slovène des Affaires étrangères et européennes, Tanja Fajon.

Pour rappel, en mars 2022, le ministre des Affaires étrangères avait invité les Vingt-Sept à appuyer l’initiative d’autonomie au Sahara, proposée par le Maroc en 2007. «L'autonomie pour le Sahara est la seule solution soutenue par les Etats-Unis, la France et les pays africains, et récemment l'Espagne et l'Allemagne. Le moment est venu pour l'Europe de sortir de sa zone de confort pour soutenir la proposition marocaine d'autonomie», avait-il précisé dans des déclarations à la presse à l’issue de ses entretiens à Rabat avec son homologue américain, Antony Blinken.