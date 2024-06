Liban : La Conférence du Polisario boudée par la majorité des partis nationalistes arabes

De nombreux partis arabes n’ont pas assisté à la conférence organisée par le Polisario à Beyrouth. Les représentants de ces formations étaient pourtant présents dans la capitale libanaise où ils ont pris part à une nouvelle session du Congrès nationaliste arabe, une enseigne politique qui réunit tous les mouvements qui se revendiquent de l’idéologie panarabiste, consacrée à l'agression israélienne sur Gaza.

Saisissant cette opportunité, le Polisario avait convié tous les partis présents à Beyrouth à sa conférence. Néanmoins seuls cinq formations ont répondu à son invitation : Liban, Algérie, Yémen, Jordanie et Syrie. Les représentants de la Mauritanie, un pays qui reconnait la «RASD», et la Tunisie ont boycotté l’événement organisé dans un hôtel situé dans la banlieue sud de Beyrouth, le fief du Hezbollah, une zone qui échappe au contrôle de l’Etat libanais et de son armée.

Pour rappel, la capitale libanaise a accueilli, jeudi 5 juin, une conférence du Polisario, placée sous le thème confusionniste : «Du Sahara occidental à la Palestine, le génocide se poursuit».

Le Liban soutient l’intégrité territoriale du royaume, une position réaffirmée hier par le ministre des Affaires étrangères, Abdallah Rashid Bouhabib, lors d’un appel téléphonique avec l’ambassadeur du royaume à Beyrouth.