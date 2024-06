Diaspo #341 : El Mahdi El Idrissi, de star de boxe à créateur de champions en France

El Mahdi El Idrissi est reconnu comme l'un des meilleurs entraîneurs de boxe et de kickboxing en France. Il a aidé de nombreux champions à atteindre le podium tant au niveau national qu'international.

Né à Tétouan le 7 novembre 1970, à l'âge de sept ans, il décide de rejoindre sa famille à Strasbourg, dans l'est de la France, où il grandit. C'est dans cette ville qu'il développe sa passion pour les sports de combat, et plus particulièrement, la boxe. Aujourd'hui, du haut de ses 54 ans, il continue de laisser une empreinte significative dans ce domaine.

«J'ai commencé à pratiquer la boxe à l'âge de dix ans», a-t-il confié à Yabiladi «Au début des années 1980, notre génération s'intéressait beaucoup aux sports de combat. Nous admirions des héros, originaires des quatre coins du globe, qui brillaient sur la scène cinématographique, comme Bruce Lee et d'autres.»

El Mahdi a remporté plusieurs titres, notamment celui de "champion de France" en 1985. Grâce à son excellence et à sa prouesse dans ce sport, il a commencé sa carrière d'entraîneur dès le début de sa trentaine.

«À mes yeux, ma carrière d'entraîneur est bien plus importante que celle de boxeur sur le ring», déclare El Mahdi, qui est désormais un entraîneur renommé en France. On lui attribue le mérite d'avoir érigé la ville de Strasbourg en un bastion de la boxe en France, où de nombreux champions du monde ont été formés sous sa tutelle.

Parmi les champions et les championnes qu'il a entraînés, on trouve Aziz Abdellaoui, qui a remporté le championnat du monde en 2015 et le championnat d'Europe en 2016, son frère Hakim Abdellaoui, quadruple champion du monde et quadruple champion d'Europe, ainsi que Elham Rakik, triple championne d'Europe, triple championne du monde et septuple championne de France.

Au cours de sa carrière d'entraîneur au sein de la Fédération Française de Boxe, El Mahdi Idrissi a remporté 67 championnats nationaux et 19 championnats mondiaux.

En septembre dernier, El Idrissi a inauguré la plus grande salle de sport de l'est de la France en présence du maire de Strasbourg, d'élus et de représentants gouvernementaux. Ce projet, résultat d'une coopération entre plusieurs secteurs gouvernementaux, a nécessité un investissement de 2,5 millions d'euros.

En plus de cette inaugaration, une fresque du coach marocain a été installée à Strasbourg, en reconnaissance de son engagement en faveur de la jeunesse et du sport.

«Je forme des boxeurs de diverses nationalités, dont des marocains, français, turcs, algériens, entre autres. Ma politique d'entraînement se base sur l'absence de discrimination et sur le respect mutuel. Jusqu'ici, j'ai encadré 120 athlètes, privilégiant la qualité à la quantité, avec une proportion de 40% de femmes», a-t-il expliqué.

El Idrissi, père de quatre enfants, a exprimé un profond attachement à son pays d'origine, le Maroc. Il se remémore avec nostalgie les sept années qu'il a passées à Tétouan, les qualifiant parmi les meilleures de sa vie. «Je songe toujours à transmettre mon expérience et mon savoir-faire au Maroc. J'attends simplement le moment propice. Je me rends au Maroc deux ou trois fois par an.». Il a manifesté son désir de collaborer avec la Fédération Royale Marocaine de Boxe afin de partager son expertise approfondie avec le Royaume.

En parallèle de son activité d'entraîneur, El Mahdi exerce en tant que gestionnaire au sein d'une entreprise de l'industrie alimentaire. Fort de son expérience et de sa formation continue dans ce domaine, il dispense également plusieurs formations en gestion et en ressources humaines.