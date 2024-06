Après la carte du Maroc affichée par Netanyahu, Rabat signe un accord industriel avec la Palestine

Le Maroc et la Palestine ont officiellement signé un mémorandum d’entente (MoU), ce mercredi 5 juin, à Rabat. Il vise à renforcer leur coopération industrielle, en incluant la reconnaissance mutuelle des certificats de conformité, des marques de qualité et des labels halal entre les deux pays.

L'accord a été signé par Ryad Mezzour, ministre marocain de l’Industrie et du commerce et son homologue palestinien Arafat Hussein Suleiman Asfour Abusnina.

سررت اليوم بالتوقيع على مذكرتي تفاهم مع أخي معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لدولة فلسطين، السيد عرفات حسين سليمان عصفور أبو سنينة. وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي ما بين المملكة المغربية ودولة فلسطين.???? pic.twitter.com/pSfehvs2o0 — Ryad Mezzour | رياض مزّور (@MezzourR) June 5, 2024

Le ministre Mezzour a déclaré que cette entente est essentielle pour le développement économique mutuel et l'augmentation des échanges commerciaux. Elle ouvre la voie à de nouvelles opportunités d'investissement et de marchés, «tout en consolidant les liens historiques et fraternels entre le Maroc et la Palestine», rapporte la MAP. De son côté, son homologue Abusnina a salué les avancées industrielles du Maroc, en soulignant les bénéfices de l'expertise marocaine pour la Palestine.

Cette démarche intervient une semaine après une polémique autour du Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu, qui a montré une carte du monde arabe et de l'Iran avec le Maroc sans son Sahara. Le lemendain en matinée, l'exécutif a présenté ses excuses, bien qu'il s'agisse de la troisième bévue du responsable.