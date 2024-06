Maroc : «Indivision», le nouveau film de Leïla Kilani en avant-première à Tanger

Le dernier long-métrage de la cinéaste franco-marocaine Leïla Kilani, «Indivision», sera projeté en avant-première au Cinéma Alcazar de Tanger, le 8 juin 2024 à 19h. Tourné justement dans la cité septentrionale, le film est montré dans le cadre des célébrations de la Journée mondiale de l’environnement (le 5 juin), initiées au niveau national par la Coalition marocaine pour la justice climatique (CMJC). La projection est elle-même le fruit d’un partenariat entre le collectif associatif et la réalisatrice, dans le but d’accompagner ces moments de cinéma de «débats et auditions autour des questions environnementales» inhérentes à la société. Dans ce même sens, une table ronde est prévue 28 juin à Rabat, sous le thème «Nos terres. Notre avenir», inspiré du slogan de l’ONU choisi cette année.

Cet opus cinématographique est voulu par sa réalisatrice comme «une fable éco-poétique», mettant en image «des thématiques essentielles liées au changement climatique, à la défense de l’environnement et à la terre».

En filigrane d’un récit familial autour de l’héritage, se déroulant dans le cadre évocateur de la ville de Tanger, «Indivision» met en scène «un conflit autour de la propriété». «Il soulève des questions fondamentales sur notre rapport à la nature et à l’environnement, et suscite une réflexion sur notre responsabilité collective envers les générations futures et la planète», décrit l’équipe du film dans un communiqué.

«Dans les collines de Tanger, au centre de la forêt, se dresse La Mansouria. Lina y vit avec son père Anis et sa grand-mère Amina. Le père et la fille ont une passion : les oiseaux. Amina pousse sa famille à accepter une offre immobilière qui les rendra tous milliardaires. Lina, Shéhérazade 2.0 ultra connectée, regarde sa famille se déchirer... Et soudain, un premier feu part des collines. Une pluie d’oiseaux s’abat sur la forêt... La révolution du territoire est en marche.»

Ayant fait sa première marocaine au dernier Festival international du film de Marrakech (FIFM 2023), «Indivision» a par ailleurs été distingué à plusieurs occasions, notamment au Festival du nouveau cinéma de Montréal (Prix de l’innovation), au Festival du film arabe de Fameck (Grand Prix), au Festival des cinémas d’Afrique à Apt (Prix du jury jeunes), et tout récemment, le 1er juin, au Festival de Cine Africano de Tarifa-Tanger - FCAT (prix Casa Africa).

Le choix du lieu de cette avant-première n’est pas fortuit, puisque le Cinéma Alcazar fait partie des salles obscures les plus anciennes du Maroc à avoir repris son activité malgré, malgré des décennies d’abandon. Fondé en 1913, cet espace est en effet «un véritable joyau culturel qui a façonné la mémoire collective des Tangérois», rappelle l’équipe du film. «Après sa réouverture en mars 2022 sous la gestion de l’association TanjAflam, ce lieu historique incarne la renaissance de l’identité artistique» de Tanger, ainsi que son rayonnement culturel et artistique.