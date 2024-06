Volubilis : La deuxième tour de guet romaine du Maroc livre ses trouvailles

Une équipe d’archéologues du Maroc et de Pologne a effectué, du 18 avril au 3 mai 2024, des fouilles sur une tour de guet romaine près du col de Zeggota, au nord de cité millénaire de Volubilis, dans le cadre du projet «Tingitana Frontier». Sur les lieux, «des éléments d’équipement de soldats romains, des pointes de lance militaires, de la céramique et des amphores d’époque romaine ainsi que des vestiges des murs de la tour» ont été découverts, annonce l’Institut national des sciences de l’archéologie et du patrimoine (INSAP).

Par la même occasion, l’établissement souligne qu’il s’agit de «la deuxième tour romaine à avoir été fouillée à ce jour» au Maroc. Les travaux ont été dirigées par la professeure Fadwa Benjaafar, co-directrice du projet, Aomar Akerraz, enseignant-chercheur à l’INSAP, ainsi que Radosław Karasiewicz-Szczypiorski, co-directeur du projet pour le Centre d’archéologie méditerranéenne de l’Université de Varsovie) et Maciej Czapski, du même établissement.