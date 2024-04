SDX Energy démarre sa production de gaz au Maroc

SDX Energy Inc. a annoncé avoir reçu les autorisations gouvernementales nécessaires pour lancer sa production de gaz au Maroc. Dans un communiqué, la firme a indiqué lundi que «la production de gaz a commencé» au puits KSR-21 dans le Gharb, près de Kénitra.

En janvier dernier, SDX avait fait état du succès de ses essais de forage, effectués au quatrième trimestre de 2023 dans le même puits. Cette étape avait permis notamment de relier le puits à l’infrastructure existante, en vue d’y démarrer la production après autorisation gouvernementale.

SDX détient une participation directe de 75% sur l’ensemble de son portefeuille marocain, qui comprend des permis d’«exploration et des concessions et des puits de gaz. La société opère les ventes auprès de huit clients, à des prix contractuels variant entre 10 et 12 USD/Mcf.