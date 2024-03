Maroc : GNV ouvrira sa ligne Almeria-Nador en juin 2024

En préparation de la période estivale, qui s’accompagne chaque année de l’opération Marhaba, GNV (Groupe MSC) renforcera sa flotte avec deux nouveaux navires Ro-Pax, GNV Sirio et GNV Auriga sur les lignes italiennes. «La flotte globale de la compagnie passe ainsi à 28 navires desservant 31 lignes dans 7 pays différents. Vers le Maroc, la ligne Almeria-Nador ouvrira par ailleurs en juin, fait savoir un communiqué. En attendant cette échéance, les réservations sont déjà ouverte, annonce le transporteur maritime.



Selon la même source, la capacité des deux nouveaux navires GNV Sirio et GNV Auriga est de plus de 2 900 passagers chacun, avec 319 cabines par bateau, «un espace de détente, deux bars, un restaurant, un espace de divertissement pour les enfants, une boutique, des ascenseurs sur chaque pont, ainsi qu’un espace dédié à nos amis à quatre pattes, garantissant des services de grande qualité pour tous les passagers et l’équipage».



«A partir du 20 mars prochain, le GNV Sirio opérera vers la Sicile sur la ligne Gênes-Palerme-Gênes, tandis que le GNV Auriga opérera à partir du 28 mars vers la Sardaigne sur la ligne Gênes-Porto Torres-Gênes», ajoute-t-on. «L’entrée dans la flotte de ces deux nouvelles unités est un élément crucial qui contribue à la croissance de notre capacité en termes de passagers et de mètres linéaires transportables, mais c’est également une extraordinaire opportunité pour accroître notre présence en Méditerranée - en particulier vers la Sicile et la Sardaigne, deux liaisons très importantes pour notre Compagnie - ce qui confirme notre engagement à renforcer ce qui est depuis toujours un marché clé pour le développement de GNV», a déclaré Matteo Catani, PDG de GNV.

Construits en 2003, les deux navires ont précédemment appartenu à la flotte du Groupe Moby. D’un tonnage brut de 39 798 tonnes et d’une longueur de 214 mètres chacun, il permettront d’augmenter la capacité de fret commercial de GNV, en la faisant passer à plus de 4 000 mètres linéaires au total (2 281 ml GNV Sirio et 1 934 ml GNV Auriga).

Après une année 2023 marquée par une augmentation de 5% du nombre de passagers par rapport à 2022, GNV au Maroc capitalisera particulièrement sur sa ligne Almeria-Nador, qui assurera le voyage aux estivants entre les deux rives, particulièrement les familles marocaines du monde.