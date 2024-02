Maroc : TUI fly annonce une nouvelle liaison Anvers - Oujda pour l'été 2024

La compagnie aérienne TUI fly enrichit son offre marocaine avec une nouvelle liaison saisonnière d'Anvers à Oujda, à partir de l'été prochain. Après les aéroports de Tanger et de Nador, celui du chef-lieu de l'Oriental sera ainsi le troisième au Maroc à être desservi par le transporteur belge. Cette ligne directe sera ouverte pour répondre à la demande croissante, qui émanne notamment de la communauté marocaine de Belgique.

Les trajets seront assurés deux fois par semaine, les mercredis et dimanches, du 26 juin au 22 septembre 2024. Le vol aller quitte Anvers à 22h30 et arrive à Oujda à 00h25. Celui du retour quitte Oujda à 3h00 le lendemain et atterrit à Anvers à 6h55. A cet effet, TUI fly mobilisera son avion Embraer E195-E2, d'une capacité de 136 passagers.