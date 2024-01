Migration au Maroc : Près de 87 000 interceptions en 2023

Dans le cadre de la surveillance des frontières et des espaces maritimes ainsi que de la lutte contre les menaces transfrontalières, les unités des Forces armées royales (FAR) de concert avec les Forces de l’ordre ont pu intercepter au cours de l’année 2023 environ 87 000 candidats à la migration irrégulière dont la majorité est d’origine subsaharienne, indique un communiqué de l’état-major Général des Forces armées royales.

L’intensification de la surveillance et du contrôle des eaux sous juridiction nationale a permis d’apporter, au cours de l’année écoulée, le secours et l’assistance nécessaires à plus de 22 000 candidats à la migration irrégulière se trouvant souvent à bord de moyens nautiques de fortune en situation de détresse, ajoute la même source.