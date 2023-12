Qatar : Le Maroc remporte la MENA Karting Nations Cup

L'équipe nationale du Maroc a remporté la Mena Nations cup 2023, tenue par la Fédération internationale de l'automobile Fia au Qatar du 12 au 16 décembre 2023. La Fédération royale marocaine des sports automobiles (FRMSA) a fait savo que le Maroc était représenté par 16 pilotes dans toutes les catégories.

En individuel, Nahil El Gahoudi et Nadir Kabbage ont remporté la première place respectivement en Micromax et en DD2 Master. En Mini Max, Kamil Benchekroun s'est hissé à la troisième place. En endurance, l'équipe du Maroc, composée de Tarik Almou et Ilias Fouquet, a été deuxième derrière le Qatar. Au classement général le Maroc est devant les Emirats arabes unis et le Qatar.

La FRMSA souligne également que c'est la première fois qu'un pays africain remporte cette coupe. Les précédentes éditions ont été gagnées par les Emirats arabes unis, du Liban et de Oman. A cette occasion, la fédération a dédié cette victoire au roi Mohammed VI et au peuple marocain.

La FRMSA a par ailleurs salué les membres de la délégation marocaine pour leur contribution à ce succès, surtout la direction technique, les mécaniciens, les équipes administrative et médicale.