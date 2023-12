The Best 2023 : Yassine Bounou parmi les finalistes pour le prix du meilleur gardien de but

L’international marocain, Yassine Bounou, figure parmi les trois finalistes en lice pour le prix The Best – Gardien de but de la FIFA 2023, aux côtés de Thibaut Courtois (Belgique – Real Madrid CF) et Ederson (Brésil – Manchester City FC), a annoncé, mardi, la Fédération internationale de football (FIFA).

Les trois gardiens de but nommés pour ce prix ont été sélectionnés sur la base de leurs performances entre le 19 décembre 2022 et le 20 août 2023, fait savoir la FIFA dans un communiqué, notant que le nom du lauréat sera révélé lors de la cérémonie «The Best FIFA Football Awards» le 15 janvier 2024 à Londres.

«Après avoir joué un rôle majeur dans le parcours historique du Maroc à la Coupe du Monde de la FIFA 2022, Yassine Bounou a maintenu son excellente forme en club. Il a en effet aidé le Séville FC à remporter une septième Ligue Europa de l’UEFA, un record. Il a notamment brillé en finale lors du succès des siens aux tirs au but contre l’AS Rome», indique la FIFA.

En ce qui concerne le prix The Best – Gardienne de but, la FIFA a nommé Mackenzie Arnold, Catalina Coll et Mary Earps.