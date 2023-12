Après les Emirats, des ministres marocains se rendent au Qatar

Une importante délégation ministérielle marocaine s’est rendue vendredi au Qatar, indique un média à Doha. La mission compte la présence de la ministre de l’Economie et des finances, Nadia Fettah Alaoui, du ministre de l’Equipement et de l’eau, Nizar Baraka, de la ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Leila Benali, du ministre du Transport et de la logistique, Mohammed Abdeljalil, et du ministre délégué chargé de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli.

La délégation s’est réunie, hier, avec les ministres qataris des Finances, Ali bin Ahmed Al Kuwari, et des Transports, Jassim bin Saif Al Sulaiti, et le président des investissements en Asie et en Afrique à la Qatar Investment Authority et président du conseil d’administration du groupe Ooredoo, Faïçal Ben Thani Al Thani.

Les deux parties ont examiné de nombreux sujets d’intérêts communs, notamment dans les domaines financier et économique, ainsi que les mesures visant à élargir ces activités communes, précise la même source.

Les ministres marocains qui ont fait le déplacement au Qatar ont signé, lundi 4 décembre à Abou Dhabi, lors de la visite du roi Mohammed VI aux Emirats, des mémorandums d’entente avec leurs homologues émiratis.

Pour rappel, le souverain avait reçu, le 23 octobre à Rabat, Faïçal Ben Thani Al Thani, président de la région Afrique et Asie à l’Autorité d’Investissement du Qatar, Qatar Investment Authority, porteur d’un message verbal au roi Mohammed VI de l’émir de du Qatar, Tamim Ben Hamad Al-Thani. En août, les ministres des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, avaient remis un message de Mohammed VI au chef de l'Etat du Qatar.