Football : Forte présence du Maroc dans les nominations aux CAF Awards 2023

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé les listes des nominés aux CAF Awards 2023, dont la cérémonie est prévue le 11 décembre prochain à Marrakech. En plus d’être le pays hôte, le Maroc est fortement présent dans ces nominations, où il est représenté dans l’ensemble des catégories, à commencer par celle du coach de l’année. Ainsi, le sélectionneur national Walid Regragui y figure aux côtés de Chiquinho Conde (Mozambque), Aliou Cissé (Sénégal) et Pape Thiaw (Sénégal - CHAN), Tom Saintfiet (Gambie), Baciro Candé (Guinée Bissau), Amir Abdou (Mauritanie) et Juan Micha Obiang (Guinée Equatoriale), mais aussi les entraîneurs de clubs Abdelhak Benchikha (USM Alger), Marcel Koller (Al Ahly FC).

La Maroc est également représenté parmi les nominés au prix de l’équipe nationale de l’année, où il partage la liste avec sept autres sélections de différents pays d’Afrique : Cap Vert, Gambie, Guinée Bissau, Guinée équatoriale, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Sénégal et Tanzanie. Les nominés parmi les clubs incluent également le Maroc, qui y est doublement représenté par le Wydad et le Raja de Casablanca, aux côtés du CR Belouizdad et l’USM Alger (Algérie), l’ASEC Mimosas (Côte d’Ivoire), Al Ahly FC (Egypte), Mamelodi Sundowns et Marumo Gallants (Afrique du Sud), l’ES Tunis (Tunisie) et Young Africans (Tanzanie).

7 Lions de l’Atlas nominés pour le prix du joueur de l’année

Les nominés pour le prix du gardien de but de l’année incluent aussi le Maroc, doublement représenté par l’international marocain Yassine Bounou, ainsi que le portier du Wydad, Youssef El Motie. Les deux représentants des couleurs nationales sont en lice avec trois gardiens du Sénégal, à savoir Edouard Mendy, Pape Mamadou Sy et Landing Badji. André Onana représente le Cameroun, tandis que Mohammed El Shenawy défend les couleurs de l’Egypte, Ronwen Williams celles de l’Afrique du Sud, Oussama Benbot celles de l’Algérie et Djigui Diarra celles du Mali.

La concurrence sera encore plus rude pour le prix du joueur de l’année, dont la liste comprend 30 nominés, dont 7 Lions de l’Atlas incluant le gardien de but Yassine Bounou. Celui-ci est en lice avec ses coéquipiers Achraf Hakimi, Youssef En-Nesyri, Azzedine Ounahi, Hakim Ziyech, Sofyan Amrabat et Yahya Jabrane. L’Algérie est doublement représentée à travers Ramy Bensebaini et Riyad Mahrez. Quatre joueurs de l’Egypte y figurent aussi : Mohamed Salah, Mahmoud Abdel Monem, Mohamed Abdel Monem et Mohammed El Shenawy.

Cette catégorie inclut aussi Edmond Tapsora (Burkina Faso), Frank Anguissa et Vincent Aboubakar (Cameroune), Ibrahim Sangaré et Seko Fofana (Côte d’Ivoire), Chancel Mbemba et Fiston Mayele (RDC), Mohammed Kudus et Thomas Partey (Ghana), Serhou Guirassy (Guinée), Yves Bissouma (Mali), Pete Shalulile (Namibie), Victor Osimhen (Nigeria), Sadio Mané et Pape Matar Sarr (Sénégal), ainsi que Percy Tau (Afrique du Sud) et Mohamed Ali Ben Romdhane (Tunisie).

Abdessamad Ezzalzouli et Bilal El Khannouss nominés pour le prix jeune joueur de l’année

Parmi les nominés au prix du meilleur joueur en clubs, le Maroc est triplement représenté par Yahya Jabrane, Yahya Attiat-Allah et Youssef El Motie, tous du Wydad de Casablanca. Ils partagent la liste avec Aymen Mahious, Oussama Benbot et Zineddine Belaid (Algérie), Fiston Mayele et Makabi Lilepo (RDC), Hussein El Shahat, Mahmoud Abdel Moneim, Mohamed Abdel Moneim, Mohamed El Shenawy et Mostafa Fathi (Egypte), de même que Percy Tau, Ranga Chivaviro et Ronwen Williams (Afrique du Sud), Djigui Diarra (Mali), Peter Shalulile (Namibie), ainsi que Mohamed Ali Ben Romdhene et Ali Maaloul (Tunisie).

Par ailleurs, le Maroc est doublement représenté pour le prix du jeune joueur de l’année, à travers deux internationaux évoluant au sein de la sélection nationale A et U23. Il s’agit d’Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis Balompié) et de Bilal El Khannouss (KRC Genk), en lice avec quatre joueurs du Sénégal : Lamine Camara, Papa Amadou Diallo, Pape Diop et Amara Diouf. Sont nominés également Gift Orban (Nigeria), Dango Ouattara et Souleymane Alio (Burkina Faso), ainsi qu’Ernest Nuamah (Ghana).

Ces nominations sont rendues publiques alors que la CAF a annoncé, ce mercredi, la date de la tenue de l’édition des CAF Awards pour l’année courante. «Le Maroc est prêt à célébrer la fierté du football africain», a écrit l’instance continentale, via les réseaux sociaux. Le royaume a déjà abrité l’édition 2022, tenue à Rabat. Lors de cette cérémonie, les prix seront remis aux distingués de chaque catégorie de nominations.