Sahara : Vif échange entre le Maroc et l’Algérie à l’ONU

Comme prévu, le Maroc et l’Algérie ont croisé le fer à la quatrième Commission de l’ONU sur le dossier du Sahara occidental. Le représentant permanent du royaume auprès des Nations unies, l’ambassadeur Omar Hilale, a précisé hier dans son intervention que c’est le Maroc qui a inscrit la question du Sahara en 1963 à l’ordre du jour de ladite commission, bien avant les proclamations du Polisario en 1973 et de la «RASD», afin de «récupérer» des provinces marocaines.

Le diplomate a ainsi insisté sur le fait que la décolonisation de ce territoire s’était achevée en 1975 lors de la Marche verte et la signature des accords de Madrid, entérinés la même année par l’Assemblée générale de l’ONU. « L’histoire onusienne du Sahara marocain aurait pu s’arrêter là, si ce n’était l’adversité de l’Algérie qui a créé, financé et hébergé le groupe séparatiste Polisario», a-t-il déploré. Omar Hilale a ensuite fermé la porte au référendum, le déclarant «mort et enterré» depuis 23 ans.

Dans son intervention, le représentant de l’Algérie a qualifié le Maroc de «puissance occupante» qui passerait sous silence les question d’autodétermination ou de référendum. Dans ce sens, l’ambassadeur Amar Bendjama a estimé que «personne ne croit, et surtout pas le peuple sahraoui», en la proposition d’autonomie du territoire sous souveraineté marocaine.

Malgré l’échange vif entre les deux diplomates, l’Assemblée générale de l’ONU a adopté un projet de résolution sur la question du Sahara. Le texte «invite toutes les parties et les Etats de la région à coopérer pleinement avec le secrétaire général et son envoyé personnel, et les uns avec les autres».

Le document prie le comité spécial chargé d’étudier ce dossier «à continuer à suivre la situation au Sahara occidental et de lui présenter un rapport sur la question à sa soixante-dix-neuvième session». Les résolutions de la quatrième commission de l’ONU ne sont pas contraignantes.