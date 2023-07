Mondial féminin de football : Le Maroc lourdement battu par l’Allemagne

L’équipe nationale marocaine de football féminin a été lourdement battue, ce lundi 24 juillet à Melbourne, par son homologue allemande sur le score de 6 buts à 0, pour le compte de la première journée du Groupe H. Cette rencontre marque aussi le premier match du Maroc dans un Mondial féminin de football, dont l’édition 2023 se tient en ce moment en Australie et en Nouvelle-Zélande, jusqu’au 20 août.

A travers la capitaine allemande Alexandra Popp, les Lionnes de l’Atlas ont encaissé un premier but dès la onzième minute de jeu, face à une équipe double-championne du monde (2003, 2007) qui s’est montrée décisive dans toute la première mi-temps. Un deuxième but a ainsi été encaissé du côté marocain, à travers la même capitaine du Mannschaft, à la 39e minute.

Dès son entrée en deuxième mi-temps, l’Allemagne a pu conforter le résultat à son profit en creusant encore plus l’écart, avec un troisième but marqué par Klara Bühl (46e). Profitant de quelques failles dans le périmètre de la portière marocaine Khadija Er-Remichi, notamment lors des corners, le Mannschaft a enchaîné avec une tentative transformée en quatrième but, marqué par Hanane Ait El Haj contre son camp (55e). Le cinquième but allemand et deuxième du Maroc contre son camp sera signé Yasmin Mrabet, à la 79e minute de jeu.

Les quelques tentatives du Maroc ont payé avec un premier but, mais qui a été annulé pour cause de hors-jeu. Pour sa part, l’équipe allemande a récidivé avec un sixième but grâce à Lea Schüller (90e). En temps additionnel, un septième a été annulé après consultation de la VAR, en raison d’un hors-jeu.

Lors de la prochaine rencontre en phase de groupe, les Lionnes de l’Atlas affronteront la Corée du Sud, le 30 juillet prochain, avec l’espoir de se maintenir en compétition grâce aux trois points pour lesquels elles se battront.