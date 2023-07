MRE : Les députés demandent au gouvernement de revoir sa copie sur l’échange bancaire automatisé

Comme prévu, les députés membres de la Commission des Affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des MRE, ont discuté ce mardi 18 juillet le projet de loi portant sur l’échange bancaire automatisé. La réunion a connu la présence du ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et du ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa.

A l'unanimité, les députés ont décidé du report de l’examen du texte en invitant le gouvernement à revoir certaines clauses de l’accord avec l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économique). Une décision saluée par Lekjaa : «Nous allons ouvrir des négociations afin de lever toute ambiguïté et d'éviter toute interprétation dans les lectures liées à l'échange automatisé d'informations financières.»

Et de préciser que «le Royaume du Maroc est certes engagé sans la moindre hésitation dans la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent, mais les intérêts matériels et moraux de la communauté marocaine ne seront pas touchés ni de près ni de loin». Sur un ton rassurant, le ministre délégué chargé du Budget a affirmé que «les intérêts des MRE sont une ligne rouge pour le gouvernement. Nous allons négocier afin de clarifier toutes les questions et tous les détails».

De son côté, le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, s’est félicité de l’adhésion de tous députés, majorité et opposition, à la proposition du report de l’examen du projet de loi 77.19. Une décision qui offre au gouvernement du temps afin de mieux préparer un texte qui soit accepté par tous les groupes parlementaires, a-t-il souligné dans une allocution.

Le Maroc a adhéré, le 25 juin 2019, à la convention de l’OCDE sur l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers.